Des astronautes chinois exercent leur corps et leur esprit à bord de la station spatiale Tiangong

Les « Taikonauts » (nom donné par la Chine à ses astronautes) de la mission Shenzhou-13 ont déjà effectué leur premier mois à bord de Tianhe, le module central de la future station spatiale Tiangong. Et entre les sorties dans l’espace pour installer du matériel et les préparatifs de l’arrivée des nouveaux modules, ils trouvent aussi le temps de s’occuper de leur santé, physique et mentale.

Des vidéos publiées par la China Manned Space Agency (CMSA), l’agence gouvernementale chinoise responsable des missions habitées, montrent certaines des activités qui aident les astronautes à réduire les effets causés par une exposition prolongée à la microgravité.

L’astronaute Wang Yaping, la deuxième femme chinoise en orbite et la première à visiter la nouvelle station, est vue dans une vidéo courant sur un tapis roulant, attaché à l’équipement et portant un gilet.

Ye Guangfu, un nouveau venu dans les missions spatiales, est vu en train de jouer avec un puzzle de stratégie appelé « Huarong Pass », similaire au populaire « jeu 15 » ici au Brésil, où il est nécessaire de faire glisser les pièces dans les bonnes positions.

Les taïkonautes effectueront deux autres sorties dans l’espace pour préparer Tianhe à l’arrivée des modules Weitian et Mengtian, qui agrandiront la station et devraient être lancés l’année prochaine. Selon l’agence spatiale chinoise, 11 missions spatiales, habitées et non habitées, seront nécessaires pour achever la construction de Tiangong.

D’une durée de six mois, Shenzhou-13 sera la mission la plus longue de l’histoire du programme spatial chinois, doublant le record de séjour établi par son prédécesseur, Shenzhou-12. Le retour est prévu pour mars 2022.

