L’Afrique du Sud risque de ne pas avoir de tampons pour la variante Omicron en raison de l’interdiction de voyager

L’interdiction de voyager imposée à l’Afrique du Sud pour la variante Omicron est considérée comme une injustice par l’OMS, mais elle risque également de manquer de réactifs pour la détecter.

La nouvelle variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 a été découverte grâce au travail de scientifiques sud-africains de l’Institut national des maladies transmissibles, qui ont alerté rapidement et correctement l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la communauté internationale du danger qu’il représente. On ne sait pas encore dans quelle mesure et s’il peut réellement être plus transmissible, agressif et capable d’échapper à l’efficacité des vaccins que les autres variantes, cependant en raison des nombreuses mutations – 32 sur la seule protéine S ou Spike – il s’est terminé immédiatement sous la loupe des scientifiques. Pour tenter d’endiguer sa propagation, de nombreux pays – dont l’Italie – ont imposé une interdiction de voyager pour l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique australe, une décision durement critiquée par l’OMS qui risque même de compromettre les efforts de Pretoria en matière de contrôle interne.

L’alarme a été donnée par le professeur Tulio de Oliveira, un bioinformaticien et généticien de renommée internationale qui travaille en Afrique du Sud et étudie les variantes du coronavirus SARS-CoV-2 depuis le début de la pandémie. Le scientifique a en effet souligné que l’interdiction de voyager imposée à l’Afrique du Sud risquait d’épuiser rapidement les réactifs utilisés dans ses laboratoires pour intercepter la variante Omicron à partir d’échantillons biologiques (écouvillons) extraits de patients. De Oliveira est en effet directeur de KRISP (KwaZulu-Natal Research and Innovation Sequencing Platform), un réseau de laboratoires de séquençage génomique de l’Université du KwaZulu-Natal, parmi les installations de recherche les plus avancées de tout le continent africain. Dans un twitter sur Twitter, il a précisé avoir passé une journée entière à discuter avec des sociétés de génomique et de biotechnologie précisément en raison du risque d’épuisement rapide des composés chimiques précités, si précieux pour la détection du variant et donc la gestion de la pandémie. Dans une controverse ouverte avec les pays qui ont imposé l’interdiction de voyager à l’Afrique du Sud, il a ajouté qu’il n’accepterait pas d’avions charter avec les réactifs car l’interdiction cause d’énormes dommages à l’économie du pays. « Il existe des méthodes plus efficaces pour éviter l’introduction de variantes (telles que les tests avant et après l’arrivée, les vaccinations, l’auto-isolement ou l’isolement forcé) que la suppression des voyages », a commenté le bioinformaticien.

Auparavant, l’OMS avait également souligné l’injustice de l’interdiction de voyager, imposée à un pays qui venait de faire beaucoup pour l’ensemble de l’humanité. « Les restrictions de voyage peuvent contribuer à réduire légèrement la propagation du COVID-19, mais elles font peser un lourd fardeau sur les vies et les moyens de subsistance », a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti. « Si les restrictions sont mises en œuvre, elles ne devraient pas être inutilement invasives et devraient être fondées sur des bases scientifiques, conformément au Règlement sanitaire international, qui est un instrument juridiquement contraignant du droit international reconnu par plus de 190 pays », a ajouté l’exécutif de l’OMS. « La rapidité et la transparence des gouvernements sud-africain et botswanais dans l’information du monde sur la nouvelle variante doivent être félicitées. L’OMS soutient les pays africains qui ont eu le courage de partager avec courage des informations de santé publique précieuses, aidant à protéger le monde de la propagation du COVID-19 », a conclu Moeti.

Auparavant, l’épidémiologiste Katelyn Jetelina avait également souligné sur son blog « Your Local Epidemiologist (YLE) » que l’interdiction de voyager n’est qu’un geste politique, un outil utilisé par les gouvernements pour montrer au public que quelque chose est en train d’être fait. Mais il n’est pas étayé par des preuves scientifiques et peut causer beaucoup de dommages, non seulement aux économies, mais aussi aux aspects sociaux, alimentant la stigmatisation contre le pays dans lequel la variante a été découverte et affectée par la disposition. Au début de la pandémie, écrit le professeur Jatelina, les États-Unis ont imposé une interdiction de voyager à la Chine, mais le virus est néanmoins arrivé via une souche européenne. La variante Omicron, quant à elle, a déjà été interceptée dans plusieurs pays, dont le nôtre.