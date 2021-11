Qui et combien sont hospitalisés dans les régions sud-africaines touchées par la variante Omicron

Depuis le début du mois, le nombre de patients hospitalisés en Afrique du Sud a considérablement augmenté, parallèlement à la propagation de la variante Omicron. Voici ce que nous savons.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Vendredi 26 novembre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inclus la nouvelle variante apparue en Afrique du Sud « B.1.1.529 » dans la liste des variantes préoccupantes (VOC) du coronavirus SARS-CoV-2 et l’a nommée Omicron. Comme précisé dans un communiqué de presse de l’OMS, il n’est actuellement pas clair si la nouvelle souche du pathogène pandémique est réellement plus transmissible, capable de déclencher une maladie plus grave et/ou a une meilleure capacité à réduire l’efficacité des vaccins que les variantes précédentes. , cependant, le grand nombre de mutations – jusqu’à 32 sur la protéine S ou Spike – et les données épidémiologiques d’Afrique du Sud indiquent qu’il doit être soigneusement surveillé. Qu’il suffise de dire que selon les données de l’Institut national des maladies transmissibles du pays africain depuis le début du mois, les hospitalisations ont augmenté de 63%, parallèlement à la découverte et à la propagation de la variante Omicron.

Dans la province de Guateng, où se situe Johannesburg, la ville la plus grande et la plus peuplée d’Afrique du Sud (plus de 5,6 millions d’habitants), les hospitalisations ont augmenté de 400 % depuis début novembre, contre 120 la première semaine de mois à 580 de celui qui s’est terminé le week-end dernier. Le boom des infections qui s’est produit dans cette province a conduit les experts à estimer la transmissibilité potentielle et extrême de la nouvelle variante. Selon le professeur JP Weiland, épidémiologiste spécialisé dans la modélisation de la propagation des maladies infectieuses, la nouvelle souche pourrait avoir une transmissibilité 500 % plus élevée que la souche originale « sauvage » du coronavirus SARS-CoV-2, qui a émergé à Wuhan, Chine fin 2019 après le débordement sur l’homme. Malgré l’augmentation significative des hospitalisations, cependant, l’OMS souligne qu’il est trop tôt pour savoir si c’est précisément à cause de l’agressivité accrue de la variante Omicron. « Il n’y a toujours aucune preuve que l’infection par Omicron provoque une maladie plus grave que les autres variantes. Les données préliminaires suggèrent qu’il y a un taux d’hospitalisations plus élevé en Afrique du Sud, mais cela peut être dû à l’augmentation globale du nombre de personnes infectées plutôt qu’à l’infection spécifique à Omicron », explique l’OMS. En pratique, l’augmentation des hospitalisations serait le simple reflet de celle des infections. Après tout, même lorsque la variante Delta s’est propagée – qui mène la quatrième vague dans diverses parties du monde – il y a eu une augmentation similaire.

Selon les données de l’Institut national des maladies transmissibles, l’épicentre de la propagation de la variante Omicron est la municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane, dans la province susmentionnée de Guateng, où environ 10 pour cent des hospitalisations concernent des enfants de moins de 2. ans. Le professeur Waasila Jassat, spécialiste de santé publique à l’institut sud-africain, a déclaré que cette augmentation est supérieure à celle observée dans la première phase de la pandémie, cependant il y avait plus de cas parmi les plus petits même lorsque la variante a commencé à circuler Delta. 52 enfants ont été hospitalisés à Tshwane et un est décédé, comme l’a précisé le professeur Jassat, mais on ne sait pas quelle variante a causé l’infection et l’hospitalisation qui en a résulté.

Le scientifique souligne que les jeunes enfants ont non seulement un système immunitaire immature, mais qu’ils ne peuvent même pas être vaccinés, ils courent donc un plus grand risque si la variante Omicron est en réalité plus agressive. Pour le moment, cependant, comme indiqué, la morbidité de la nouvelle souche n’est pas encore claire. Dès les premières découvertes, il apparaît que les patients adultes infectés présentent des symptômes bénins, avec quelques petites différences par rapport à ceux déclenchés par la variante Delta (par exemple, l’anosmie, ou la perte de l’odorat, n’est pas enregistrée). Au moins en partie, explique le professeur Jassat, l’augmentation des hospitalisations chez les petits s’explique par la plus grande inquiétude des parents, précisément à cause de la diffusion de la nouvelle variante et de l’écho médiatique qui s’en est suivi; par conséquent, au moins en partie, ils auraient été transportés à l’hôpital par pure précaution, puisque les effets d’Omicron ne sont pas encore connus.