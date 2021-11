Quels sont les symptômes de la variante Omicron et pourquoi sont-ils différents de ceux de Delta

Observé chez des patients traités par le Dr Angelique Coetzee, médecin en Afrique du Sud et l’une des premières personnes à remarquer des « symptômes inhabituels » chez les positifs pour la nouvelle souche.

Plus de données et plus de temps sont nécessaires pour savoir si la variante Omicron sera plus ou moins dangereuse que les précédentes, mais d’Afrique du Sud, où la souche virale a émergé, des nouvelles rassurantes arrivent sur ce qui semble pour l’instant être les symptômes de Covid liés à l’infection. La médecin sud-africaine Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine et l’une des premières personnes à remarquer des symptômes autres que ceux de la variante Delta, a décrit les signes de la maladie chez les patients comme « extrêmement légers ».

Symptômes d’Omicron

Coetzee a expliqué avoir commencé à voir, vers le 18 novembre, des patients qui présentaient des « symptômes inhabituels » et légèrement différents de ceux associés à des formes de Covid de la variante Delta, la forme virale jusqu’ici dominante dans le monde. « En fait, tout a commencé avec un patient qui m’a dit qu’il était seul [stato] extrêmement fatigué au cours des derniers jours et avait ces courbatures et un peu de mal de tête« Il a dit au BBC.

Le patient, un homme de 33 ans, n’avait pas de mal de gorge mais « plutôt un mal de gorge », n’avait pas de toux ni de perte du goût et de l’odorat, tous des symptômes qui ont été associés à des variantes précédentes du coronavirus. Coetzee a expliqué qu’il a testé le patient pour Covid et que l’homme a été testé positif, tout comme sa famille, et a déclaré avoir vu plusieurs patients le même jour qui présentaient le même type de symptômes, qui différaient des signes d’infection à variante Delta.

Cela l’a incitée à tirer la sonnette d’alarme au Comité consultatif sud-africain sur les vaccins, dont elle est membre. D’autres patients vus par Cotzee ont également présenté des symptômes bénins. « D’après ce que nous voyons en Afrique du Sud, ce sont des cas bénins. J’en ai parlé avec mes autres collègues et ils voient la même photo ».

Plus de données sont nécessaires

Les premières observations de Coetzee reposent sur un nombre très limité de cas, dont on ne sait pas, par exemple, combien d’infectés ont été vaccinés, combien d’entre eux sont tombés malades et avec quelle gravité. Selon l’OMS, des preuves préliminaires suggèrent que la souche présente un risque accru de réinfection.

Les premières données suggèrent que la variante se propage en Afrique du Sud plus rapidement que les souches précédentes, et que la variante, officiellement connue sous le nom de B.1.1.529, pourrait commencer à déclencher une nouvelle vague d’infections. Ce qui est inquiétant, c’est son profil mutationnel complexe qui, au niveau de la protéine Spike, montre 32 mutations par rapport à la souche d’origine. En comparaison, la variante Delta a 9 mutations Spike.