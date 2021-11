La population d’éléphants d’Éthiopie est menacée par les établissements humains illégaux

Des milliers d’établissements humains illégaux constituent une menace réelle pour l’existence continue d’une population d’éléphants en Éthiopie, en Afrique de l’Est, selon une analyse basée sur des images satellite du sanctuaire des éléphants de Babile en Afrique de l’Est.

Éléphant de savane africaine dans le sanctuaire des éléphants de Babile. Image: E. Greengrass via Phys

Des chercheurs de la School of Geography and Environment de l’Université d’Oxford et de la Born Free Foundation, une organisation internationale de protection de la faune, ont découvert qu’entre 2006 et 2017, le nombre de foyers illégaux dans le sanctuaire est passé de 18 000 à plus de 50 000. Parmi ceux-ci, environ 32 000 ont été construits exactement dans l’aire de répartition de l’éléphant.

Selon l’étude, qui a été acceptée pour publication dans la revue Oryx – The International Journal of Conservation, à moins que l’intégrité du sanctuaire ne puisse être restaurée et que les problèmes de sécurité et de pauvreté ne soient résolus, les éléphants seront anéantis en peu de temps.

Il ne reste que 250 éléphants dans le sanctuaire

Selon les recherches, le sanctuaire abrite des éléphants d’Afrique de la savane du nord-est de l’Afrique – l’une des six populations reconnues en Éthiopie.

D’après le site Physique, la population humaine du pays dépasse désormais les 110 millions d’habitants, et il y a une pénurie chronique de terres et une forte demande de ressources naturelles.

Des études antérieures ont montré que l’intégrité et l’efficacité de nombreuses aires protégées d’Éthiopie sont compromises par des pressions humaines croissantes, un soutien gouvernemental inadéquat et des conflits civils.

« La situation au sanctuaire des éléphants de Babile est critique. Il n’en reste aujourd’hui qu’environ 250. Sans une résolution rapide des nombreux problèmes humains qui font pression sur eux, il est difficile de prédire un avenir dans lequel cette population d’éléphants survivra », a déclaré Emily Neil, étudiante diplômée de l’Oxford School of Geography and Environment qui faisait partie de l’étude.

Entre 2015 et 2019, la Born Free Foundation a mené un projet de terrain au sanctuaire, mobilisant des responsables de l’Ethiopian Wildlife Conservation Authority pour effectuer un suivi quotidien de la population d’éléphants.

Cela a aidé les chercheurs à mieux comprendre l’aire de répartition de ces animaux et a établi qu’en plus du braconnage, le conflit homme-éléphant est une cause importante de mortalité pour l’espèce.

Dans un contexte de population rurale croissante dépendante de ressources naturelles rares, de troubles civils chroniques, de pauvreté et d’insécurité alimentaire, l’équipe estime que ces défis doivent être relevés en conjonction avec la sécurité du sanctuaire.

