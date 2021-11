Des échantillons d’astéroïdes suggèrent que l’eau de la Terre pourrait provenir du Soleil

Une enquête publiée ce lundi (29) dans la revue scientifique Nature Astronomy rapporte que des échantillons de l’astéroïde Itokawa collectés par la sonde spatiale japonaise Hayabusa, en 2010, indiquent que l’eau de la Terre pourrait provenir du Soleil.

Selon les recherches, cette eau aurait pu pleuvoir sur Terre sous forme de grains de poussière produits par l’interaction du vent solaire, le courant de particules chargées qui émane de notre étoile, avec divers corps du système solaire.

Les scientifiques expliquent comment les vents solaires pourraient être la véritable source du réservoir d’eau de la Terre. Image : IgorZh –

« Les vents solaires sont principalement des flux d’ions d’hydrogène et d’hélium qui circulent constamment du Soleil vers l’espace », a expliqué dans un communiqué le planétologue de l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni, Luke Daly, auteur principal du nouvel article.

« Lorsque ces ions hydrogène frappent une surface sans air comme un astéroïde ou un grain de poussière spatiale, ils pénètrent de quelques dizaines de nanomètres. [uma polegada tem 24,5 milhões de nanômetros] sous la surface, où ils peuvent affecter la composition chimique de la roche », a déclaré Daly.

Selon le scientifique, au fil du temps, cet effet d’altération spatiale des ions hydrogène peut éjecter suffisamment d’atomes d’oxygène des matériaux rocheux pour créer de l’eau, qui reste piégée à l’intérieur de l’astéroïde.

La composition chimique de l’eau de la Terre ne correspond pas aux origines indiquées jusqu’à présent

Ce mécanisme, selon le site Space, pourrait être le chaînon manquant pour expliquer l’abondance et la composition chimique de l’eau sur Terre, ce qui a longtemps confondu la science.

Comme nous le savons, la surface de la Terre est recouverte à 70 % d’eau – et c’est bien plus que toute autre planète du système solaire. Aucune des théories existantes n’est en mesure d’expliquer pleinement pourquoi.

Une ligne dominante dit que les astéroïdes riches en carbone, qui ont frappé la jeune Terre il y a environ 4,6 milliards d’années, auraient été responsables de la livraison de toute cette eau à la planète.

Cependant, une analyse chimique détaillée des météorites connues sous le nom de chondrites carbonées, qui sont des morceaux de ces astéroïdes riches en carbone, a révélé que l’eau piégée à l’intérieur ne correspond pas exactement à l’empreinte chimique de l’eau de la Terre.

Cette divergence dans ce que les scientifiques appellent la composition isotopique a conduit les chercheurs à croire qu’il doit y avoir au moins une source supplémentaire de liquide vitalisant sur notre planète.

Les isotopes sont des formes d’éléments chimiques qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons non chargés qu’ils contiennent. Les chondrites carbonées ont tendance à avoir de l’eau avec plus de deutérium, une forme d’hydrogène avec un neutron, tandis que l’hydrogène de la Terre est principalement une forme plus légère appelée protium, qui à son tour n’a pas de neutrons.

À la recherche d’une source d’eau supplémentaire sur Terre, l’équipe de Daly a analysé la composition d’Itokawa, un type d’astéroïde rocheux riche en oxyde de silicium à l’aide d’une nouvelle technique appelée tomographie par sonde atomique. Ils ont donc mesuré la structure de chaque atome de ces grains pour détecter les molécules d’eau individuelles.

« [Nossa técnica] nous permet de jeter un regard incroyablement détaillé dans les 50 premiers nanomètres ou plus de la surface des grains de poussière de l’astéroïde Itokawa, qui orbite autour du Soleil en cycles de 18 mois », a révélé Phil Bland, directeur du Centre des sciences spatiales de l’Université Curtin. and Technology , en Australie, l’un des co-auteurs de l’étude. « Cela nous a permis de voir que ce fragment de bord affecté par l’espace contenait suffisamment d’eau pour que, si nous l’augmentions, il totaliserait environ 20 litres pour chaque mètre cube de roche. »

Selon Bland, les particules produites lors de l’interaction de la poussière d’Itokawa avec le vent solaire avaient une plus grande prédominance de la forme plus légère de l’hydrogène que les astéroïdes riches en carbone. « Cela suggère fortement que la poussière à grain fin, secouée par le vent solaire et attirée vers la Terre en formation pendant des milliards d’années, pourrait être la véritable source du réservoir d’eau de notre planète. »

