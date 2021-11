Le Solar Orbiter de l’ESA a eu une petite frayeur lors de son dernier passage sur Terre

ô Orbiteur solaire, une sonde lancée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en opération conjointe avec la NASA, a effectué un dernier passage au-dessus de la Terre afin de ralentir un peu sa vitesse, avant de repartir et de la stationner en permanence près du Soleil.

Initialement publié en février 2020, Solar Orbiter a fait beaucoup de choses au cours de son voyage, notamment voyager à travers la queue d’une comète et faire des passages à travers Vénus.

La sonde d’exploration solaire – Orbiteur solaire – se dirige vers le Soleil afin de collecter le volume d’informations le plus détaillé sur l’étoile de notre système solaire (Image : ESA/Reproduction)

Lors de son dernier passage au-dessus de la Terre (à l’aube du 27), la sonde ESA/NASA a survolé la région des îles Canaries (la même où l’on a vu l’éruption de la Cumbre Vieja) et l’Afrique du Nord, à une altitude de 460 kilomètres (km) de notre surface.

Le passage n’a toutefois pas été sans inquiétudes : selon un communiqué publié sur le site officiel de l’ESA, le passage du Solar Orbiter présentait un risque de collision avec des débris et des débris spatiaux placés sur notre orbite. Heureusement, selon Simon Plum, chef opérationnel de la mission à Darmstadt, en Allemagne, il ne s’est rien passé de grave.

Dans le pire des cas, le chef des opérations a tout de même assuré que la mission se poursuivrait, la sonde pouvant effectuer des manœuvres d’évitement jusqu’à six heures avant l’impact prévu.

On s’attend maintenant à ce que la sonde prenne et renvoie les photos les plus détaillées du Soleil – quelque chose qui ne devrait se produire qu’à partir de mars de l’année prochaine, lorsque le Solar Orbiter aura parcouru 50 millions de km – ou un tiers de votre voyage prévu.

Au total, 10 instruments scientifiques de haute précision sont installés à l’intérieur de la plate-forme de près de deux tonnes. Cependant, ils ne sont pas tous connectés : ils seront déclenchés progressivement, avec des tests de performances de routine exécutés avant la destination finale de la mission.

