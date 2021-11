Des scientifiques vont forer un volcan en Islande pour installer un observatoire de magma souterrain

Une équipe de chercheurs internationaux s’apprête à forer au cœur du volcan Krafla, dans le nord de l’Islande, pour créer le premier observatoire de magma souterrain au monde. Avec son grand cratère d’eau turquoise, ses nuages ​​de fumée et son bouillonnement intense de boue et de gaz, la structure géologique est l’une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète.

Volcan Krafla, dans la vallée géothermique de Leirhnjukur, en Islande. Image : Smit –

Lancé en 2014 et le premier forage devant commencer en 2024, le projet de 100 millions de dollars implique des scientifiques et des ingénieurs de 38 instituts de recherche et entreprises dans 11 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Selon l’agence de presse AFP, l’équipe du « Krafla Magma Testbed » (KMT) – quelque chose comme le « Krafla Magma Testbed » – espère forer jusqu’à 2 km de roche pour atteindre une couche inconnue du volcan. Contrairement à la lave expulsée au-dessus du sol, la substance fondue sous la surface reste un mystère.

Le KMT sera crucial pour la prévision des éruptions et les calculs de risque

Selon Paolo Papale, volcanologue à l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV), le KMT est le premier observatoire de magma au monde. « Nous n’avons jamais observé de magma souterrain, à part des rencontres fortuites lors de forages dans des volcans à Hawaï et au Kenya, et à Krafla même, en 2009 », a-t-il révélé.

Les scientifiques espèrent que le projet apportera des avancées dans la science fondamentale et la soi-disant « énergie géothermique des roches super chaudes ». Ils espèrent également mieux comprendre les prévisions et les risques du volcan.

« Savoir où se trouve le magma est essentiel pour se préparer à une éruption. Sans cela, nous sommes presque aveugles », dit Papale.

Comme de nombreuses avancées scientifiques, l’observatoire du magma est le résultat d’une découverte inattendue. En 2009, alors que les ingénieurs agrandissaient la centrale géothermique de Krafla, un foret a accidentellement heurté une poche de magma à 900°C à une profondeur de 2,1 kilomètres.