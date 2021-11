Un vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la Lune prend une photo de Saturne

Le vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA est en orbite autour de la Lune depuis 12 ans, photographiant le sol de notre satellite naturel à une distance comprise entre 20 et 165 km de la surface. Pour cette raison, l’une des images les plus récentes envoyées par le vaisseau spatial attire l’attention : au lieu du sol lunaire, elle montre Saturne, l’un des géants du système solaire.

L’image a été prise lorsque le vaisseau spatial était à une altitude de 90 km au-dessus d’un endroit connu sous le nom de « Lacus Veris » (Spring Lake), à ​​l’aide d’une caméra appelée Narrow Angle Camera (NAC). Cette caméra fonctionne sur un principe différent des caméras traditionnelles appelées « line scan » : elle ne capture qu’une seule ligne de l’image à la fois et utilise le mouvement de l’engin spatial pour « balayer » le terrain en dessous et générer l’image complète.

Pour prendre une photo de Saturne, les ingénieurs de la NASA ont pointé la caméra vers un côté de la planète et ont ciblé le côté opposé, en utilisant le mouvement pour « balayer » l’espace. Étant donné que le mouvement est optimisé pour donner la priorité à la vitesse et à la stabilité, le temps d’exposition pour chaque ligne n’était que de 3,82 millisecondes.

Saturne vue depuis l’orbite lunaire par LRO. Image : NASA/GSFC/Université d’État de l’Arizona

Comme Saturne est plus sombre que notre Lune ou Jupiter, qui ont été photographiés par le LRO début octobre, aucune de ses lunes n’apparaît sur l’image. Mais on distingue clairement les anneaux principaux, qui ont entre 10 et 100 millions d’années, 10 mètres d’épaisseur, et composés presque entièrement de glace. Son orbite autour de la planète a un diamètre de 270 000 km, soit environ 70 % de la distance entre la Terre et la Lune.

Le LRO est exploité par le Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Maryland, États-Unis, au service de la Direction de la mission scientifique au siège de la NASA à Washington. Avec ses sept instruments puissants, le LRO a capturé une énorme quantité d’informations, apportant une contribution inestimable à notre connaissance de la Lune.

Ces connaissances seront utiles au programme Artemis, qui vise à ramener des hommes et les premières femmes sur la Lune. La première mission sans pilote du programme, Artemis I, est prévue pour février 2022. Artemis III, en 2025 ou au-delà.

