Étude : La demande accrue de voyages dans l’espace augmente le risque d’invasion extraterrestre

Une étude réalisée par l’Université McGill au Canada affirme que la demande de plus de voyages dans l’espace pourrait augmenter le risque d’une « invasion extraterrestre » – bien qu’elle ne précise pas à quelle échelle – grâce aux organismes extraterrestres qui peuvent « faire du stop » dans un avion. revenant de l’espace.

ô papier a été publié dans la revue scientifique Biosciences et cherche à expliquer, d’emblée, que par « invasion extraterrestre », ils ne font pas référence à l’univers de la science-fiction vu au cinéma, mais à des organismes bactériens/microscopiques qui ne sont pas endémiques à notre planète, effectivement introduits sur Terre et se faisant envahissantes et potentiellement nocives.

Selon une étude, une « invasion extraterrestre » serait «moins de xénomorphes Hollywood et les jeux vidéo/plus de bactéries » qui apporteraient des risques non endémiques à la Terre grâce à la demande accrue de voyages d’exploration spatiale (Image : NetherRealm Studios/Press Photo)

« La recherche de la vie en dehors de notre monde est une entreprise passionnante qui pourrait apporter d’énormes découvertes dans un avenir pas si lointain », a déclaré le principal auteur de l’étude, Anthony Ricciardi, à Live Science par e-mail. « Cependant, avec le plus grand volume de missions spatiales – y compris celles visant à livrer des échantillons de l’extérieur vers la Terre – il est crucial que nous utilisions la réduction des risques de contamination biologique dans les deux sens. »

Ricciardi, qui est professeur du cours de spécialisation en biologie invasive à McGill, fait référence au soin que les scientifiques prennent pour qu’ils ne contaminent pas les échantillons prélevés, en préservant leur pureté. Pour lui, le chemin inverse est tout aussi important, justifiant la nécessité de créer des paramètres pour que nous ne soyons pas contaminés par les échantillons.

Avec son équipe, l’expert souligne que le risque qu’une invasion extraterrestre se produise de cette manière (c’est-à-dire des « auto-stoppeurs extraterrestres ») est « extrêmement faible », car l’environnement hostile de l’espace ne faciliterait la survie d’aucun organisme à côté de à l’extérieur d’un navire. Cependant, cela n’élimine pas le besoin de soins spécifiques pour minimiser ce risque.

Ricciardi utilise des exemples d’ici sur Terre pour renforcer son hypothèse : en 1935, le gouvernement australien était confronté au problème des coléoptères détruisant les légumes et autres plantes issues de l’agriculture de consommation. En guise de mesure de confinement, certains spécimens de crapauds des bois, originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, ont été importés.

Le problème : les crapauds se reproduisent à une vitesse terrifiante, et peu de temps après avoir été introduits dans la région australienne – où leurs prédateurs naturels américains n’existent pas – ce sont eux qui sont devenus le ravageur, augmentant leur population avant la fin de cette décennie et étant un problème qui persiste à ce jour.

Il y a aussi le problème biologique : les organismes insulaires – c’est-à-dire ceux qui se sont développés dans des environnements très spécifiques – n’ont pas les adaptations physiques observées chez des espèces similaires qui vivent dans des régions plus pluralisées. Sur Terre, de tels spécimens uniques se trouvent généralement sur des îles fermées ou des régions difficiles d’accès – Madagascar, par exemple, est un cas moderne de biologie insulaire.

Les experts indiquent cependant que la même approche doit être appliquée dans l’espace : « Les invasions biologiques étaient régulièrement dévastatrices pour les plantes et les animaux dans ces systèmes. Notre étude suggère que les planètes et les lunes ayant le potentiel d’héberger la vie sont également traitées comme s’il s’agissait d’environnements insulaires », a déclaré le professeur.

Pour preuve, le papier cite l’incident de 2019, où le vaisseau spatial israélien Beresheet s’est écrasé sur la lune. Le vaisseau en question transportait des centaines de tardigrades (communément appelés « ours d’eau ») – une créature incroyablement petite, mais connue pour être extrêmement résistante à la plupart des conditions. rayonnement jusqu’au gel extrême.

Des études ultérieures ont indiqué que la charge de Beresheet n’aurait probablement pas survécu à la chute, mais la situation elle-même sert à souligner le risque d’une telle contamination biologique.

Jennifer Wadsworth, astrobiologiste à l’Université de Lucerne en Suisse qui n’est pas impliquée dans la production de l’étude, l’a qualifiée d’« excellent résumé » pour la création en cours et nécessaire de politiques de protection planétaire mises à jour : « les planètes et les lunes ont toujours échangé des matériaux par le biais de météorites, mais l’exploration spatiale humaine pourrait accélérer la contamination qui se produirait autrement naturellement », a-t-elle déclaré.

Ricciardi espère que l’étude développée par son équipe servira de base à de futures recherches pour pouvoir développer des pratiques de soins plus cohérentes dans la prévention de la contamination biologique – à la fois d’eux à nous, et de nous à eux.

À la fin, et si les tardigrades s’étaient échappés?

