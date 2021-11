Comment la variante Omicron a été découverte et comment elle est tracée

La variante du coronavirus séquencée en Afrique du Sud est apparue après que les tests anti-Covid aient donné un résultat positif en l’absence d’un élément de la protéine Spike détectrice de virus.

La prochaine phase de la pandémie de Covid pourrait dépendre d’Omicron, la nouvelle variante du coronavirus interceptée en Afrique du Sud, dont les origines et la capacité de propagation restent encore un mystère pour les chercheurs qui l’étudient. Avec une préoccupation particulière, car il présente un certain nombre de nouvelles mutations et d’autres déjà vues dans les versions virales précédentes.

Tulio de Oliveira, directeur du South African Center for Outbreak Response and Innovation, réalisant que quelque chose se passait, qui s’est entretenu mardi dernier avec Alex Sigal, virologue à l’African Health Research Institute, après que les techniciens de laboratoire perplexes enregistraient des tests Covid positifs mais sans élément de la protéine Spike révélatrice de virus, un signe potentiel de changement du virus.

Les scientifiques qui ont séquencé le génome du virus ont trouvé plus de cinquante modifications à la souche d’origine. Jeudi dernier, le professeur de Oliveira a annoncé la découverte au président sud-africain d’une nouvelle variante aux caractéristiques potentiellement inquiétantes qui provoquait de nouvelles infections dans le pays. Le même jour, le ministre sud-africain de la Santé et des scientifiques ont annoncé les résultats.

Il est encore trop tôt pour savoir si Omicron provoque une maladie plus grave ou entraîne des symptômes plus légers. Les patients actuellement infectés par la variante auront besoin de jours ou de semaines pour évaluer les résultats de la maladie et il faudra du temps aux chercheurs pour comprendre l’importance de ses mutations. Même si Omicron n’est pas la menace redoutée par de nombreux experts, son arrivée laisse présager un défi potentiellement long. « Il y aura plus de lettres grecques que nous devrons apprendre» Avait prévu Sigal.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il existe des preuves préliminaires qu’Omicron peut présenter des avantages par rapport aux variantes existantes, indiquant une augmentation du nombre de cas en Afrique du Sud. Pour le détecter, le fait que le gène S ne soit pas détecté dans les tests moléculaires largement utilisés (un phénomène appelé décrochage du gène S), permet d’identifier rapidement des échantillons potentiellement positifs pour la nouvelle souche avant confirmation par séquençage.

Certaines des mutations d’Omicron sont associées à une transmissibilité accrue et d’autres pourraient également signifier que la nouvelle variante est plus capable d’échapper à nos défenses immunitaires et aux réponses induites par le vaccin. « Ce qui est extrêmement préoccupant, c’est l’accumulation de tant de mutations – a dit al WSJ Theodora Hatziioannou, virologue de l’Université Rockefeller qui étudie comment les variants échappent à la protection des anticorps – L’autre chose troublante est que [le sue] les mutations chevauchent les mutations que nous avons identifiées dans notre système et catégorisées pour les mutations qui ont rendu les anticorps moins efficaces« .

Le Dr Sigal, qui travaille dans un laboratoire de haute sécurité dans la ville côtière sud-africaine de Durban, fait partie des centaines de scientifiques du monde entier qui cultivent la variante Omicron pour tester ses performances sur des échantillons de sang de personnes vaccinées et guéries. La disponibilité d’échantillons de sang d’anciens patients et de personnes vaccinées accélère une partie de ce travail.

Les expériences utilisant des virus infectieux ou révélant l’effet de mutations uniques sur le comportement du virus prendront encore du temps, mais les recherches examinant les interactions entre le pic du mutant Omicron et les anticorps devraient apporter des réponses à la question de l’évasion immunitaire en seulement une semaine, selon Vineet Menachery , virologue à la branche médicale de l’Université du Texas.