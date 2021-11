Une momie trouvée au Pérou peut avoir jusqu’à 1 200 ans

Les archéologues ont trouvé une momie vieille de 800 à 1 200 ans sur le site archéologique de Cajamarquilla, au Pérou, à environ 25 kilomètres (km) de la capitale Lima. Selon les informations divulguées par Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la momie a été retrouvée ligotée, les mains couvrant son visage – ce que les experts disent être une ancienne coutume funéraire.

L’âge estimé de la momie la place avant les invasions espagnoles – en fait, une momie de 1 200 ans aurait vécu avant même l’établissement de la civilisation inca, responsable de la création de Machu Picchu au XVe siècle.

Une équipe d’archéologues nettoie la momie trouvée à Cajamarquilla, au Pérou. Corpo appartient à un homme décédé entre 25 et 30 ans, probablement un dirigeant commercial (Image : Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Publishing)

« La découverte de ce résident jette un nouvel éclairage sur les interactions et les relations de l’époque préhispanique », a déclaré à CNN Pieter Van Dalen Luna, l’un des archéologues de l’université qui a dirigé les fouilles.

Selon un communiqué de l’université, la momie était un homme décédé alors qu’il avait entre 25 et 30 ans, probablement arrivé à Cajamarquilla en provenance des montagnes voisines. Ce qui est aujourd’hui un site archéologique préservé, à l’époque précolombienne était connu comme une région de grand trafic commercial, avec des marchés et des commerces des types les plus variés.

La découverte a surpris l’équipe d’environ 40 personnes. C’est parce que l’équipe dirigée par Van Dalen Luna et son collègue archéologue Yomira Huamán Santillán ne recherchaient pas spécifiquement une momie. « Toute l’équipe était très heureuse car personne ne s’attendait à ce que cela se produise », a déclaré Huamán.

Van Dalen Luna a également signalé que d’autres objets surprenants – en particulier des coquillages – ont été trouvés dans la région. Cela a également intrigué l’équipe, étant donné que Cajamarquilla est relativement loin de la côte péruvienne, mais il propose une explication à cela :

« Une fois qu’un corps est entreposé dans sa tombe, diverses activités et événements ont lieu à proximité », a-t-il déclaré. « C’est-à-dire les descendants [da múmia de 1.200 anos] ils ont continué à visiter l’endroit pendant de nombreuses années, apportant des offrandes de nourriture et de trésors, y compris des coquillages ».

Les archéologues pensent que la momie était un citoyen prestigieux, étant donné les caractéristiques et l’emplacement de la découverte. Van Dalen Luna spécule que l’homme était peut-être le chef d’une organisation commerciale.

Le communiqué publié par l’université indique que les experts continueront d’étudier la découverte ainsi que ses environs, afin d’établir plus d’informations sur la vie de l’ancien centre commercial à l’époque.

