Que savons-nous de l’efficacité des vaccins contre la variante Omicron

Il y a une grande alerte sur Omicron, la nouvelle variante du coronavirus déjà en Europe et qui risque de se propager rapidement et de déclencher une nouvelle vague mondiale de Covid. Depuis sa découverte, les chercheurs se sont précipités pour collecter des données sur ses mutations, pour comprendre si les vaccins actuels seront efficaces et nous protégeront de cette nouvelle variante.

Les premières données sur Omicron montrent un profil mutationnel complexe, caractérisé par une cinquantaine de mutations, dont plus de 30 sur la protéine Spike que le virus utilise pour entrer en contact avec les cellules. Certaines de ces mutations sont associées à une plus grande infectiosité et transmissibilité dans les variantes déjà existantes, tandis que d’autres sont liées à la capacité partielle du virus à échapper à la réponse immunitaire induite à la fois par la vaccination et par l’infection des versions virales précédentes.

Mutations de la variante Omicron, a) vue de côté, b) vue de dessus / Source : New York Times

Les mutations trouvées dans d’autres variantes sont différentes, y compris N501Y, K417N et E484A, mais pour obtenir une image complète de ce qu’implique un si grand nombre de variations, il faudra quelques semaines de plus pour les étudier. « Il y a plusieurs mutations que nous n’avons jamais vues auparavant – expliqué à New York Times Penny Moore, virologue à l’Institut national des maladies transmissibles en Afrique du Sud -. En regardant l’emplacement, nous savons qu’ils se trouvent dans des régions que nous connaissons comme « immunodominantes« , c’est-à-dire des portions de protéines qui interagissent avec les défenses immunitaires de l’organisme.

L’équipe de recherche de Moore fait partie des groupes de recherche peut-être plus avancés dans les tests de résistance des vaccins contre Omicron. L’hypothèse des chercheurs est que cette nouvelle variante peut combiner la capacité de la variante bêta à échapper aux vaccins avec la transmissibilité la plus élevée qui a favorisé la propagation de la variante delta. Pour l’analyse, les chercheurs testeront des échantillons de sang de personnes totalement vaccinées, ainsi que de personnes précédemment infectées, contre le nouveau variant, ou plutôt, contre un pseudovirus utilisé comme substitut viral et contenant toutes les mutations Omicron, dont la création nécessite conditions météorologiques. Les premiers résultats pourraient être disponibles dans une dizaine de jours.

Une autre équipe travaillant sur Omicron est celle dirigée par le Dr Alex Sigal, virologue à l’African Health Research Institute, qui cultive des échantillons de virus vivants qui seront testés en laboratoire. Ces résultats peuvent prendre plus de temps, mais devraient fournir une image plus complète des performances du vaccin, a expliqué Sigal.

Si les vaccins s’avèrent beaucoup moins puissants contre Omicron, leur formulation devra peut-être être mise à jour pour améliorer leur efficacité. Se préparant au pire, Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson prévoient déjà de tester l’efficacité de leurs vaccins Omicron et de développer une préparation spécifiquement ciblée contre la nouvelle variante, qui, selon Pfizer, pourrait être prête dans 100 jours.

La possibilité que la variante puisse rompre la protection des vaccins est cependant considérée comme éloignée par les experts, qui jugent plus probable que le virus échappe partiellement à la réponse anticorps, comme le montrent également Delta et les variantes plus contagieuses du coronavirus. « Nous n’avons aucune preuve que l’infection produise une maladie plus grave, donc pour l’instant il s’agit de savoir si cette variante résistera à la réponse immunitaire induite par nos vaccins actuels. – il a dit au CNN Dr Peter Hotez, virologue à la National School of Tropical Medicine de Houston, -. Mais il est peu probable qu’il soit totalement résistant, il sera partiellement résistant, tout comme les autres variantes« .