Une start-up teste un moteur de fusée qui utilise du carburant fabriqué à partir de plastique recyclé

Une startup britannique appelée Pulsar Fusion a testé la semaine dernière un moteur de fusée «vert», qui utilise un carburant hybride composé de polyéthylène haute densité (PEHD) et d’oxyde nitreux oxydant.

Le HDPE est utilisé dans une grande variété de produits en plastique, y compris les détergents et les bouteilles de boissons, et est considéré comme un moyen curieux d’alimenter des fusées énergivores.

« Nous sommes très satisfaits des tests. Pulsar fait partie des rares entreprises dans le monde à avoir construit et testé ces technologies », a déclaré le PDG de l’entreprise, Richard Dinan.

La vidéo de test a été publiée par la société sur Instagram :

Une fusée « à propulsion plastique » pourrait décoller en 2027

L’utilisation de déchets plastiques pour lancer des fusées est la bienvenue car le plastique est une source de pollution et n’est pas encore correctement recyclé à grande échelle.

Pulsar veut faire la démonstration du moteur de propulsion à fusion lors d’essais statiques d’ici 2025, puis lancer une fusée en orbite en 2027.

La Chine a testé une fusée avec un énorme moteur à combustible solide

En octobre de cette année, la Chine a fait un nouveau pas en avant dans l’exploration spatiale et a testé un nouveau moteur de fusée à combustible solide.

La nouveauté a été développée par l’Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT), qui appartient à la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), le principal entrepreneur spatial du pays.

Le moteur est alimenté par 330 000 livres (ce qui correspond à 150 tonnes) de combustible solide. Dans un communiqué, CASC affirme que le moteur de fusée solide est le plus puissant et avec la poussée la plus élevée au monde à ce jour.

De plus, selon la société, le moteur-fusée comprend un boîtier en composite de fibres hautes performances, une chambre de combustion intégralement forgée et une buse surdimensionnée, pour le rendre très avancé. L’intention est de l’utiliser dans des fusées lourdes pour répondre aux exigences des missions dans l’espace lointain ou des alunissages habités.

