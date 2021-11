Des scientifiques découvrent un ancêtre humain capable de marcher et de grimper

Un débat de plusieurs décennies sur la capacité des anciens hominidés à escalader des surfaces a pris fin, grâce à la découverte d’un ancien ancêtre humain qui avait la capacité de marcher sur deux pieds comme l’homme moderne, mais aussi de grimper aux arbres comme d’anciens primates. .

Le fossile – baptisé Australopithèque sediba – a environ deux millions d’années et représente le « chaînon manquant » de la période où nos ancêtres biologiques ont commencé à se comporter moins comme des primates et plus comme des humains.

Le détail de l’articulation vertébrale dans la région lombaire montre que le Australopithèque sediba, un ancêtre humain de longue durée, était capable de marcher sur deux pieds et de grimper aux arbres comme un primate (Image : Université de New York et al./Divulgation)

Au total, 17 institutions – dont l’Université de New York et l’Université du Witwatersrand – ont conjointement annoncé les résultats d’une étude axée sur la découverte dans la revue scientifique ouverte. e-vie.

La découverte de la sediba il a été initialement donné en 2008 à Malapa, en Afrique du Sud, par le professeur Lee Berger (Witwatersrand) et son fils Matthew, alors âgé de neuf ans. En 2015, lors de la pose de pistes pour une mine de minerai, les fossiles ont en fait été déterrés, élevant Malapa au statut de patrimoine culturel de l’UNESCO.

Dans la région, des spécialistes ont récemment réussi à récupérer une articulation vertébrale dans la colonne lombaire du Australopithèque sediba, déposé à l’intérieur d’une roche appelée « brèche ». Plutôt que de risquer de l’endommager, les scientifiques l’ont scanné à l’aide d’un scanner, préservant les os très délicats.

L’ensemble a été comparé aux résultats des années précédentes pour déterminer s’ils appartenaient au même individu – une femme surnommée « c’est», qui signifie « protecteur » en langue swahili. Après confirmation, il a été déterminé que le fossile sediba il avait cinq vertèbres dans le bas du dos, tout comme les humains modernes.

« Le lombaire est essentiel pour comprendre la nature de la bipédie chez nos premiers ancêtres, ainsi que pour comprendre à quel point ils se sont adaptés à la marche sur deux jambes », a déclaré le professeur Scott Williams, professeur de New York et auteur principal de la papier sur la découverte. « Les ensembles de vertèbres lombaires sont extraordinairement rares dans les archives fossiles d’hominidés – seuls trois autres ensembles de la colonne vertébrale inférieure sont connus de l’ensemble des archives africaines anciennes. »

L’illustration montre comment le Australopithèque sediba, l’un des ancêtres les plus adaptés des êtres humains (Image : New York University et al./Courtoisie)

Issa, avec un autre spécimen, est l’une des seules espèces d’hominidés avec des enregistrements conservés des vertèbres inférieures et de la dentition – ce qui nous permet de déterminer son identité sans contestation.

Auparavant, il a été supposé que la colonne vertébrale de la Australopithèque sediba était plus droit, le mettant plus près des Néandertaliens (homo neanderthalensis). Cependant, l’articulation trouvée montre précisément la « lordose » – c’est-à-dire la courbure de la colonne vertébrale que nous avons jusqu’à aujourd’hui et qui est un signe d’adaptation à la vie bipède -, repositionnant votre histoire de vie vers quelque chose de plus proche de la l’homo erectus.

Selon le professeur Gabrielle Russo, de l’université Stony Brook et co-auteur de l’étude, la présence de cette lordose est non seulement le signe d’une vie adaptée à la bipédie, mais aussi d’une force considérable dans la partie supérieure du torse du corps – qu’elle est une indication des activités arboricoles, telles que l’escalade des bûches.

« La colonne vertébrale est ce qui » lie « tous ces détails ensemble », a déclaré le professeur Cody Prang de la Texas A&M University. « Comment ces combinaisons ont persisté chez nos premiers ancêtres, y compris les adaptations à la marche au sol et à l’escalade efficace des arbres, est peut-être l’une des plus grandes questions restantes sur les origines humaines. »

