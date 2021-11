Un édifice romain découvert sur la propriété d’un fermier britannique

Un bâtiment romain – complet avec sa mosaïque centrale – a été exhumé d’une propriété d’agriculteur au Royaume-Uni, suite à la recommandation du ministère britannique de la Culture, des Médias, du Numérique et des Sports (DCMS) d’établir une ordonnance de protection historique pour la zone par le gouvernement. .

La décision vient comme un moyen d’assurer la continuité d’un travail commencé il y a environ un an par l’Université de Leicester. En 2020, Jim Irvine, fils du propriétaire Brian Taylor, a trouvé les premiers signes que le bâtiment romain serait la propriété de sa famille. Il a rapidement contacté les autorités, mais la quarantaine contre le Covid-19 instaurée à l’époque a entraîné des retards dans les analyses techniques et le démarrage des fouilles.

Un historien nettoie un échantillon de mosaïque trouvé dans un bâtiment romain en Angleterre (Image : Historic England/University of Leicester/Reproduction)

Compte tenu de la nature de la découverte, l’université a financé le démarrage urgent des fouilles et l’enlèvement des matériaux essentiels. En septembre 2021, les étudiants et les professeurs de la faculté ont identifié la mosaïque principale, mesurant 11 × 7 mètres (m) et racontant ironiquement une partie de l’histoire du guerrier Achille – l’un des personnages les plus connus du conte « Iliade», par Homère, qui raconte les événements de la guerre de Troie dans la mythologie grecque.

Conformément au style artistique et aux conceptions vues sur le sol du bâtiment romain, les experts ont supposé qu’il se trouvait dans un espace public, probablement une grande salle à manger ou une autre forme de divertissement. Les mosaïques de ce type étaient couramment trouvées dans l’architecture romaine, affichant souvent des contes mythologiques et de grandes histoires.

Surnommée « La mosaïque de Rutland », la pièce dépeint spécifiquement la lutte d’Achille contre le prince Hector, fils de Priam, roi de Troie. Selon le conte de l’Iliade, Achille a tué Hector dans une fureur après que le prince a assassiné son ami Patrocle d’enfance, compagnon de guerre et (selon les historiens contemporains) amoureux du guerrier grec.

L’édifice fait partie d’un village complet établi à la fin de la période romaine, entre le IIIe et le IVe siècle. Au cours de cette période, les historiens prétendent que l’Empire romain, peu après l’assassinat de l’empereur Alexandre Sévère, est entré en crise, faisant face à des les difficultés économiques causées par l’inflation, ainsi que la perte de plus en plus de terrain face aux invasions barbares, pour finalement se diviser entre l’Empire des Gaules à l’ouest ; et l’empire de Palmyre à l’est.