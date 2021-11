Le pendentif trouvé en Pologne est le plus ancien échantillon d’ornement décoré en Eurasie

Plus tôt dans la semaine, le Aspect numérique a annoncé la découverte de ce qui pourrait être les plus anciens joyaux du monde : des perles de coquillages exhumées au Maroc et vieilles de plus de 150 000 ans. Aujourd’hui, un pendentif en ivoire trouvé dans une grotte en Pologne est le plus ancien enregistrement de la capacité humaine à décorer des accessoires.

Une équipe internationale de scientifiques allemands, italiens et polonais a préparé une étude, publiée dans Scientific Reports, qui décrit la découverte faite dans la grotte de Stajnia, l’un des sites archéologiques les plus importants au monde, situé à proximité de la municipalité. de Bobolice.

La grotte de Stajnia, en Pologne, où le pendentif en ivoire a été trouvé, est l’un des sites archéologiques les plus importants au monde. Image : Marcin Żarski

Selon les recherches, le pendentif en ivoire est décoré d’un motif d’au moins 50 trous, créant une courbe circulaire irrégulière. La datation au radiocarbone de l’ornement suggère un âge de 41 500 ans – ce qui en fait le plus ancien objet moucheté connu à ce jour dans la région, précédant les autres découvertes de ce type d’activité de décoration de près de 2 000 ans. Cela étend nos connaissances actuelles sur la chronologie de l’apparition des objets décoratifs par Homo sapiens en Eurasie.

« Déterminer l’âge exact de ce joyau était essentiel pour son attribution culturelle, et nous sommes ravis du résultat. Ce travail démontre que l’utilisation des dernières avancées méthodologiques en radiocarbone nous permet de minimiser la quantité d’échantillonnage et d’obtenir des dates très précises avec une très petite plage d’erreur », a déclaré Sahra Talamo, auteur principal de l’étude et directrice du laboratoire de radiocarbone BRAVHO, de le Département de chimie de l’Université de Bologne, Italie.

A côté du pendentif, une sorte de perceur d’os a également été trouvé. « Si nous voulons résoudre sérieusement le débat sur le moment où l’art du meuble a émergé dans les groupes paléolithiques, nous devons dater ces ornements au radiocarbone, en particulier ceux trouvés lors de travaux de terrain antérieurs ou dans des séquences stratigraphiques complexes », a-t-il expliqué.

Reconstitution du pendentif de la grotte de Stajnia. Images du pendentif virtuellement reconstitué et microphotographies documentant la technologie utilisée pour le fabriquer : plusieurs exemples de trous (A , C – E) et de traits de lissage (B , G). Une coupe longitudinale à travers les perforations est illustrée en (B). La barre d’échelle est de 1 cm. Crédit : Creative Commons Attribution 4.0

D’autres techniques utilisées dans l’étude du pendentif et du poinçon, en plus de la datation au radiocarbone, étaient des méthodologies numériques basées sur des balayages microtomographiques des objets. « Grâce à des techniques de modélisation 3D, les découvertes ont été virtuellement reconstituées et le pendentif dûment restauré, permettant des mesures détaillées et étayant la description des décorations », a révélé Stefano Benazzi, directeur du laboratoire d’ostéoarchéologie et de paléoanthropologie du département du patrimoine culturel de l’université de Bologne, co-auteur de la recherche.

Discovery apporte de nouvelles informations sur la présence d’Homo sapiens en Pologne

Selon l’article scientifique, l’ornement personnel a été découvert en 2010, parmi des ossements d’animaux et des outils en pierre du Paléolithique supérieur, lors d’un travail de terrain dirigé par le co-auteur Mikołaj Urbanowski, archéologue à l’Institut d’histoire et de relations internationales de l’Université de Szczecin. , Pologne.

« Ce joyau montre la grande créativité et l’artisanat extraordinaire des membres du groupe Homo sapiens qui ont occupé le site. L’épaisseur de la plaque est d’environ 3,7 millimètres, ce qui montre une précision surprenante dans l’entaillage des trous et dans les deux trous pour l’utiliser », a déclaré Wioletta Nowaczewska, co-auteur de l’étude, paléoanthropologue à l’Université de Wroclaw.

Dans les études sur la première expansion de l’Homo sapiens en Europe, le territoire de la Pologne est souvent exclu, suggérant qu’il est resté désert pendant plusieurs millénaires après la mort des Néandertaliens. « L’âge du pendentif en ivoire et du foret en os trouvés dans la grotte de Stajnia démontre enfin que la dispersion de l’Homo sapiens en Pologne s’est déjà produite en Europe centrale et occidentale. Ce résultat remarquable changera la perspective de l’adaptabilité de ces premiers groupes d’humains et remettra en question le modèle monocentrique de diffusion de l’innovation artistique à l’époque aurignacienne », a déclaré le co-auteur Andrea Picin, archéologue à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig. , expert en paléolithique.

Des analyses plus détaillées des découvertes de la grotte de Stajnia et d’autres sites en Pologne sont en cours et promettent de fournir de plus amples informations sur les stratégies de production d’ornements personnels dans le centre-ouest de l’Europe.

