Station spatiale internationale : découvrez son passé, son présent et son avenir

Le Space Gaze de ce vendredi (26) aura pour thème la Station spatiale internationale (ISS). Depuis plus de 20 ans, ce laboratoire orbital a hébergé des astronautes menant des recherches qui pourraient mener au développement de technologies pour améliorer notre vie ici sur Terre, ou faciliter l’exploration spatiale future.

Les présentateurs Marcelo Zurita et Rafael Rigues raconteront un peu l’histoire de l’ISS, commenteront les récents incidents qui préoccupent la communauté internationale et parleront de plans pour l’avenir. Combien de temps restera-t-il en orbite ? Qui sera votre remplaçant ? Et que faire quand elle doit être à la retraite ?