Les scientifiques créent une « gelée » qui supporte même le poids d’un éléphant sans se déchirer

Un matériau souple – mais très résistant – a été développé par l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, et est essentiellement une « gelée » capable de résister même au poids d’un éléphant ou d’être écrasé par une voiture. Curieusement, 80% de ce matériau est composé d’eau.

La résistance vient cependant de la partie « non aquatique » : un réseau de polymères se comporte par des interactions qui transforment leur capacité à se réunir ou à se désactiver, créant un maillage ultra-résistant – ou, comme nous l’avons dit, « une gelée pouvant résister à une éléphant ».

Selon ses créateurs, c’est la première fois qu’un tissu doux reçoit cette propriété de résister à la compression. L’idée est que la « super gelée anti-éléphant » est appliquée dans différents contextes, tels que la robotique, et même en remplacement du cartilage humain perdu, dans les opérations cliniques.

« Afin de créer des matériaux avec les propriétés mécaniques que nous recherchons, nous utilisons des agents de réticulation, où deux molécules sont reliées par une liaison chimique », a déclaré le Dr Zehuan Huang, du département de chimie Yusuf Hamied de l’université, auteur principal d’un papier sur les trucs. « Nous avons utilisé des agents de réticulation réversibles pour créer un hydrogel doux et « étirable », mais il est difficile de fabriquer un hydrogel compressible même avec un hydrogel dur et la création d’un matériau avec ces propriétés est totalement contre-productive. »

Afin de résoudre cette énigme, Huang, en collaboration avec le professeur Oren Scherman, a utilisé des molécules en forme de tonneau, appelées « cucurbituryls », comme lien qui maintient les deux autres molécules de polymère, comme s’il s’agissait de menottes. Quant aux deux molécules piégées, elles ont été manipulées au point qu’elles « préfèrent » rester dans leurs cavités plus longtemps que d’habitude – ce qui permet une compression sans forcément durcir le matériau.

Le polymère est de petite taille, mais peut être étiré et compressé intensément car il a une résistance jusqu’ici inconnue dans le domaine de la chimie (Image : Zehuan Huang/Université de Cambridge/Reproduction)

« La façon dont l’hydrogel résiste à la compression a été une surprise, très différente de tout ce que nous avons vu dans un tel matériau », a déclaré le Dr Jade McCune, co-auteur de l’étude. « Nous avons également découvert que la force de compression pouvait être facilement contrôlée par de simples changements dans la structure chimique de la molécule maintenue par les » menottes « . »

Selon les experts, les polymères caoutchouteux ne sont pas nouveaux et sont fabriqués depuis des années. Ce qu’ils ont spécifiquement développé, c’est une nouvelle classe de matériaux, qui couvre tout le paysage des polymères plus proches du caoutchouc et des polymères plus proches du verre.

Avec le nouveau matériau, les scientifiques ont créé un capteur de pression pour surveiller en temps réel les mouvements humains, y compris se tenir debout, marcher et sauter.

« À notre connaissance, c’est la première fois qu’un hydrogel aux caractéristiques de verre [mas que aguente a compressão] a été fait », a déclaré Huang. « Nous ne faisons pas qu’introduire quelque chose de nouveau dans les manuels scolaires, ce qui en soi est passionnant, mais nous ouvrons en fait un nouveau chapitre dans le domaine des matériaux souples haute performance. »

ô papier complet a été publié dans la revue scientifique. Matériaux naturels.

