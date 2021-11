De nouvelles données de la mission Gaia de l’ESA pourraient réécrire l’histoire de la Voie lactée

Pendant des décennies, on a cru que les galaxies naines qui transitent autour de la Voie lactée seraient les satellites naturels de notre galaxie, ce qui signifie qu’elles ont été capturées en orbite, servant de compagnons constants pendant des milliards d’années.

Cependant, des informations récentes du satellite de cartographie de l’Agence spatiale européenne (ESA) Gaia pourraient changer tout cela, révélant une autre source pour ces amas d’étoiles qui nous entourent.

Dans les nouvelles observations, qui constituent la troisième vague de données de la mission, les mouvements de ces galaxies naines ont été calculés avec une précision sans précédent, et les résultats, jugés surprenants, ont été décrits dans les recherches menées par l’astronome François Hammer, professeur à l’Université des Sciences. et Lettres de Paris, parues cette semaine dans Journal d’Astrophysique.

Les données collectées par le satellite Gaia de l’ESA ont servi de base à l’étude internationale qui a calculé la vitesse tridimensionnelle de 40 galaxies naines voisines de la Voie lactée et les a trouvées indépendantes. Image : ESA/Gaia/DPAC

Composée de scientifiques de l’Union européenne et de Chine, l’équipe a analysé les mouvements de 40 galaxies naines autour de la Voie lactée, calculant la vitesse tridimensionnelle de chacune. Les chercheurs ont ensuite utilisé ces informations pour calculer son énergie orbitale et son moment angulaire (de rotation).

Ils ont découvert que ces galaxies se déplacent beaucoup plus rapidement que d’autres amas plus grands en orbite autour de la Voie lactée.

La Voie lactée dévore les galaxies naines par la force des marées

Selon les scientifiques, si les galaxies naines nous avaient suivis depuis le début à ce rythme, les interactions avec notre galaxie et tout ce qu’elle contient auraient miné son énergie orbitale et son moment angulaire.

Ceci est connu grâce au modèle de comportement de la Voie lactée par rapport à d’autres galaxies naines similaires dans le passé. Notre galaxie en a déjà absorbé plusieurs, comme par exemple une galaxie naine appelée Gaïa-Encelade, qui a été engloutie il y a entre 8 et 10 milliards d’années.

Plus récemment – ​​il y a 4 à 5 milliards d’années – la galaxie naine Sagittaire a également été capturée par la Voie lactée, et est actuellement en train d’être fragmentée et assimilée. Comme l’énergie de ses étoiles est supérieure à celle des étoiles de Gaïa-Encelade, les scientifiques affirment qu’elle a été sous l’influence de notre galaxie pendant moins longtemps.

Dans le cas des galaxies naines de la nouvelle étude, qui représentent la majorité des galaxies naines autour de la Voie lactée, leurs énergies sont encore plus élevées. Les chercheurs concluent donc que cela suggère fortement qu’ils n’ont atteint notre voisinage qu’au cours des « derniers » milliards d’années. Autrement dit : ce ne sont pas des galaxies satellites car ce sont de nouveaux arrivants.

Cette découverte en reflète une autre, faite au-dessus du Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine plus grande qui est si proche de la Voie lactée qu’elle peut être vue dans le ciel nocturne de l’hémisphère sud.