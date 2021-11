Cet homme s’est vu implanter la première prothèse oculaire imprimée en 3D au monde

Le premier œil imprimé en 3D a été implanté dans un hôpital de Londres : il est moins cher, plus rapide à préparer et plus réaliste que les prothèses traditionnelles.

Steve Verze. Crédit: Moorfields Eye Hospital

Un homme de 47 ans de Hackney, un arrondissement de Londres, a reçu la première prothèse oculaire imprimée en 3D au monde. La prothèse est nettement plus réaliste que les prothèses traditionnelles en acrylique et peintes à la main, elle est également moins chère, profondément personnalisée et prend beaucoup moins de temps à préparer. En termes simples, c’est un pas en avant significatif pour tous les patients qui ont besoin d’un globe oculaire, comme Steve Verze, l’ingénieur traité au Moorfields Eye Hospital dans la capitale britannique.

« J’ai besoin d’une prothèse depuis l’âge de 20 ans et je me suis toujours sentie mal à l’aise. Quand je sors de chez moi, je me regarde souvent une seconde fois dans le miroir et je n’aime pas ce que je vois. Ce nouvel œil a l’air fantastique et, étant basé sur la technologie d’impression numérique 3D, il ira de mieux en mieux », a déclaré l’homme dans un communiqué de presse de l’hôpital. Comme l’a indiqué l’hôpital britannique, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut avoir besoin d’une prothèse oculaire : il s’agit notamment de maladies congénitales, de cancers et de traumatismes qui détruisent le globe oculaire, comme un grave accident de voiture. En raison de l’énorme impact esthétique dû à la perte du globe oculaire, en plus des dommages physiques, des dommages psychologiques s’ensuivent souvent. Pour cette raison, une prothèse naturelle et sur mesure peut offrir bien plus qu’un simple « faux œil » et divers pansements.

Parmi les nombreux avantages de la prothèse imprimée en 3D, il y a aussi celui d’éviter le processus de mise en forme de la cavité orbitaire pour les prothèses traditionnelles, une intervention si invasive qu’une anesthésie peut être nécessaire pour les enfants, explique le Moorfields Eye Hospital. Pour l’œil imprimé en 3D, il suffit de subir une session de scan rapide, les données collectées par le scanner étant envoyées directement via internet à une imprimante 3D. Le modèle obtenu est enfin fini, poli et perfectionné par le spécialiste. Le temps d’obtention du résultat final est divisé par deux par rapport à celui des prothèses standards, soit deux à trois semaines au lieu de six.

Les prothèses traditionnelles sont en effet peintes à la main, un des détails qui les rend moins naturelles que celles de dernière génération. « Le nouvel œil imprimé est un véritable « biomimique » (dans le sens où il est basé sur la nature) et plus réaliste que les alternatives, avec une définition plus claire et une profondeur pupillaire réelle. La façon dont la lumière traverse toute la profondeur de l’œil imprimé est beaucoup plus naturelle que les prothèses actuelles, qui ont l’iris peint à la main sur un disque intégré dans l’œil, empêchant la lumière de passer dans toute la profondeur de l’œil. , précise l’hôpital. En raison de la pandémie de COVID-19, les listes d’attente pour ceux qui doivent recevoir une prothèse oculaire ont encore été allongées, mais grâce aux nouveaux globes oculaires imprimés en 3D, il sera possible de les réduire encore plus efficacement et avec une plus grande satisfaction des patients.