Rocket Lab tentera de sauver le premier étage de la fusée avec un hélicoptère

La société aérospatiale Rocket Lab tentera, début 2022, de secourir le premier étage d’une fusée Electron en le « pêchant » depuis le ciel avec un hélicoptère. Il s’agit du premier test du genre que réalise la société californienne, et s’il y parvient, elle aura fait un pas en avant considérable en faveur de ses services de navette spatiale.

« Nous nous attendons certainement à ce que ce vol ait lieu au cours du premier semestre de l’année prochaine », a déclaré mardi dernier le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, à la presse américaine (23). « Ou, mieux encore, le plus rapidement possible », a-t-il commenté.

La fusée Electron de Rocket Lab sera la cible des tests de sauvetage et de réutilisation que la société a l’intention d’effectuer au premier semestre 2022 (Image : Rocket Lab/Publishing)

La volonté de Rocket Lab est de rendre réutilisable le premier étage de sa fusée Electron, ce qui devrait réduire les coûts de production et de développement technologique, rendant l’entreprise plus compétitive dans le secteur aérospatial.

Pour cela, l’idée du test à effectuer l’année prochaine est de lancer la fusée et, au moment de se séparer du premier étage, de la laisser retomber à une certaine hauteur pour la ralentir à l’aide de parachutes, rendant sa descente suffisamment lente pour un l’hélicoptère peut le sauver des airs et le ramener à la base pour inspection.

Des tests similaires ont déjà été menés par l’entreprise dans un passé récent : il y a moins de 10 jours, la mission « L’amour au premier regard” a utilisé un système de récupération d’hélicoptère. Cependant, le propulseur était déjà correctement positionné au sol, et l’objectif était d’évaluer les capacités de transmission du signal et de communication entre l’étage, l’hélicoptère et le contrôle de mission.

Selon Beck, l’idée est désormais d’utiliser les mêmes ressources, mais avec Rocket Lab récupérant l’étage de fusée dans les airs. Et le PDG de l’entreprise est confiant dans le succès : « Nous avons effectué suffisamment de tests à basse altitude pour savoir que si nous y arrivons, nous allons certainement l’attraper. »

Il convient de rappeler que, bien qu’il ait quelque chose de similaire dans le passé, Rocket Lab n’a encore lancé aucun étage de fusée précédemment récupéré. Et le vol « pêche » effectué par l’hélicoptère ne sera certainement pas le prochain de la compagnie : en décembre 2020, il lancera deux satellites d’observation de la Terre pour la compagnie Blacksky. Dans le futur sauvetage, cependant, la compagnie prévoit qu’il ne s’agira que du premier de nombreux vols.

« Si tout se passe comme prévu, nous pourrons probablement repositionner cette étape… en la ramenant sur la plateforme [de lançamento]», a déclaré Beck. « Mais vous savez, nous abordons cela assez méthodiquement. Nous avons un bon bilan que nous souhaitons conserver et nous n’allons prendre aucun risque – évidemment – avec des vols commerciaux pour nos clients. »

