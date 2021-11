Des étudiants brésiliens sont finalistes du hackaton de la NASA

Une équipe d’étudiants de premier cycle de l’Université de Campinas (Unicamp), de l’Université de São Paulo (USP), de l’Université fédérale de São Carlos (UFSCar) et de l’Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ) est le représentant du Brésil dans le finale du « NASA International Space Apps Challenge ».

Les membres de l’équipe brésilienne sont finalistes du NASA International Space Apps Challenge. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Thassia Gondek

Le groupe, qui fait partie des 37 finalistes, est composé de :

« Le NASA International Space Apps Challenge (Space Apps) est un hackaton international pour les programmeurs, scientifiques, concepteurs, conteurs, créateurs, constructeurs, technologues et autres dans les villes du monde entier, où les équipes accèdent gratuitement aux données de l’administration nationale de l’aéronautique et de l’espace pour résoudre des problèmes du monde réel sur Terre et dans l’espace », indique le site officiel du concours.

Cette année, les participants pouvaient choisir parmi 28 thèmes, tels que le changement climatique, la cartographie en temps réel des débris spatiaux, l’identification des risques de glissement de terrain, entre autres.

Les équipes avaient pour mission de développer, en moins de 48 heures, un projet créatif et à fort impact. La préparation du projet s’est déroulée simultanément dans les 162 pays participants, le week-end des 2 et 3 octobre, en ligne.

Selon Thassia, qui a découvert l’opportunité et invité des collègues à former une équipe interdisciplinaire « dans laquelle chacun pourrait apporter ses expériences et ses spécialités », le groupe a choisi de proposer une solution au défi « ATTENTION : LES CHOSES CHAUFFENT ! » (« ATTENTION : LES CHOSES S’ÉCHAUFFENT ! », en traduction libre).

Pour ce thème qui traite du réchauffement climatique, l’agence spatiale a souhaité que « les participants utilisent les données ouvertes mises à disposition et développent un outil de génération d’alertes sur les risques liés à la chaleur, permettant de préparer en amont la population, afin d’éviter risques pour la santé », a déclaré Thassia, dans une interview avec Aspect numérique.

C’est ainsi qu’est né le projet MAKE IT COOL, prototype d’un site Internet et d’une application générant des alertes sur le stress thermique des populations humaines.

Le projet de l’équipe brésilienne est un site Web / une application qui émet des avertissements sur le stress thermique chez les populations humaines. Image : site spaceappschallenge.org

« Pour calculer ce facteur de risque pour la santé humaine, des prévisions d’une série de variables sont nécessaires, telles que la température, l’humidité relative, la vitesse du vent et le rayonnement solaire », a expliqué Thassia. « En utilisant des traitements statistiques sur les données mises à disposition par la NASA à partir du langage R, il a été possible de faire des prédictions de données de température et de concentration de CO2 atmosphérique pour les 2 prochaines années. L’application de cette même technique aux autres variables fournira les informations nécessaires au calcul de l’indice de contrainte thermique ».

D’autres contenus ont également été inclus sur le site, comme un jeu qui permet d’en savoir plus sur ce qu’il faut faire pour rendre l’avenir meilleur et un espace permettant à la communauté de partager les mesures qu’elle a adoptées pour lutter contre le changement climatique. « De plus, nous avons ajouté une série d’informations sur le changement climatique et ses impacts sur la planète et des mesures d’atténuation qui peuvent être adoptées aux niveaux individuel et gouvernemental », a révélé l’étudiant universitaire.

En octobre, le groupe faisait partie des trois équipes gagnantes de la scène régionale de Campinas – la 20e ville au monde qui a le plus soumis des projets pour le hackathon.

Les équipes gagnantes apprendront à connaître de près l’agence spatiale

Le 10 prochain, les dix projets gagnants seront annoncés, lors d’une diffusion en direct par la NASA, avec un temps encore à publier dans les profils du concours sur le Twitter, sur Facebook, Instagram et YouTube. En guise de prix, les auteurs gagneront un voyage pour visiter l’agence spatiale et auront l’opportunité d’assister à un lancement de fusée.

Selon Thassia, l’équipe, la seule au Brésil à être en grande finale, est fière de participer au concours. « Le sentiment est un mélange d’anxiété et de joie. Nous sommes très honorés, car la compétition cette année était de très haut niveau, et il y avait plusieurs projets incroyables, en plus de l’importance de représenter le Brésil parmi tant de participants et de projets dans le monde. »

Toute l’équipe de Aspect numérique félicite les élèves pour le projet et est dans la foule !

