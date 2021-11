Il faudra un an à DART pour atteindre l’astéroïde, mais que se passera-t-il pendant ce temps ?

La sonde DART a quitté la Terre à l’aube mercredi (24) en direction de l’astéroïde binaire Didymos, lors d’une réunion qui ne devrait avoir lieu que dans un an. Mais jusque-là, le vaisseau spatial créé par la NASA pour tester notre protection planétaire ne se contentera pas de « se promener » dans l’espace, et réalisera plusieurs exploits en cours de route.

Fondamentalement, le postulat de la mission DART est de tester une manœuvre de défense que, jusque-là, on ne pouvait concevoir que dans les films de science-fiction : la NASA veut savoir si la force cinétique dispersée par un fort impact contre un astéroïde servirait à dévier loin de sa route, nous défendant efficacement au cas où une roche spatiale errante menacerait la Terre.

La sonde DART est principalement destinée à s’écraser sur l’astéroïde Didymos, mais avant cette réunion, il aura de petites missions plus petites pour s’assurer que la mission se déroule conformément à ce que la NASA attend (Image : NASA/Publishing)

Cependant, comme pour presque tous les voyages spatiaux longue distance, les contrôleurs de mission ont de petits objectifs plus petits qu’ils poursuivront au cours d’une année. Dans le cas de DART, il existe trois directives spécifiques.

La plate-forme est maintenant dans une étape de vérification systémique : fondamentalement, le contrôle de mission profitera du mois prochain – environ 30 jours environ – pour s’assurer que tous les systèmes et composants fonctionnent non seulement à temps, mais qu’ils continuent à fonctionner comme bien. doit sur une base continue.

Cela inclut DRACO (ou « Caméra de reconnaissance et astéroïde Didymos pour la navigation optique« ), la caméra principale équipée sur la sonde et qui enregistrera des images de l’impact DART avec l’astéroïde Dimorphe – le petit rocher qui accompagne le grand Didymos. Au cours des sept à huit prochains jours, la NASA commandera pour la première fois l’ouverture de la caméra, afin que les premières images de la mission dans l’espace soient produites, selon Elena Adams, l’ingénieur système du projet.

Adams n’a pas précisé si le DRACO sera ouvert et fermé à plusieurs reprises ou si, une fois ouvert, il le restera jusqu’au choc.

Un deuxième objectif – dont nous avons même parlé ici en Aspect numérique – est le test du NEXT-C, un système de propulsion ionique que la NASA a installé sur le vaisseau spatial, et qui sera tiré à plusieurs reprises au cours de la prochaine année. Fondamentalement, c’est un moyen que l’agence spatiale a trouvé pour tester une technologie qui, selon elle, génère jusqu’à trois fois plus d’accélération que les méthodes conventionnelles. Le premier tir doit avoir lieu dans les 20 jours suivant le lancement.

N’oubliez pas que NEXT-C n’est pas la méthode de propulsion principale de DART (la sonde a 12 moteurs qui utilisent un propulseur chimique appelé « hydrazine »). Cependant, le système ionique est plus propre et probablement plus puissant, de sorte que son adoption pour de futures missions est probablement à l’étude par la NASA.

Longtemps plus tard, le contrôle entamera un processus d’analyse très technique : c’est parce que, 30 jours avant l’impact, DART fera les premiers enregistrements photographiques de l’astéroïde binaire. Selon Adams, ces photos prises par la caméra DRACO seront importantes pour affiner la trajectoire de la sonde et s’assurer que le test suit des paramètres strictement établis.

En avançant dans le temps, 10 jours avant l’impact, DART lancera un petit navire appelé « licicube”. Ce plus petit navire passera devant la sonde à un rythme accéléré, en passant le long de la Didymos quelques instants après l’impact, en enregistrant les premiers effets.

Et ici, nous avons un point extrêmement important : lors de la collision avec la roche spatiale, DART sera à une vitesse d’environ 24 000 kilomètres par heure (km/h), avec l’astéroïde à une distance de 11 millions de km de la Terre – la distance la plus proche de lui avec notre planète. Et ce moment a été soigneusement choisi par la NASA :

« Ce timing permettra aux scientifiques d’utiliser des observations de haute qualité faites par des télescopes pour analyser la Didymos après la collision », ont déclaré Adams et l’équipe d’ingénierie de DART. « La dernière fois que l’astéroïde a été aussi proche de la Terre, c’était en 2003, et la prochaine ne sera qu’en 2062. »

Mais il reste encore un point crucial : tout ce que nous avons listé dans les paragraphes ci-dessus fait référence aux effets immédiats de l’impact. Mais qu’en sera-t-il dans quelques années ? Dans cette partie, entre à l’Agence spatiale européenne (ESA) avec la mission LIERRE – un autre que nous avons déjà évoqué ici sur le site -, qui lancera un vaisseau spatial du même nom très proche de l’astéroïde, nous permettant d’analyser les « dégâts » que nous avons causés.

Fait intéressant, une grande partie de ces progrès sera probablement partagée par la NASA. C’est la coutume de l’agence, par exemple, de diffuser des photos prises par ses objets lancés dans l’espace – surtout si la caméra DART enregistre quelque chose d’inhabituel dans son objectif. Ainsi, nous pourrons suivre toute l’évolution de la mission jusqu’à son objectif premier.

