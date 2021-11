Comment fonctionne le vaccin antigrippal administré aux enfants

La formulation est un virus vivant atténué tétravalent qui induit une immunité protectrice contre quatre souches de virus de la grippe.

Spray de vaccination contre la grippe / Région Lombardie

Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe joue un rôle particulièrement important, car on s’attend (et les premières données le confirment) à ce que des virus grippaux circulent en conjonction avec le coronavirus Sars-Cov-2 et le virus respiratoire syncytial (VRS) qui frappe plus agressivement, surtout les plus petits. Mais s’il n’existe toujours pas de vaccin contre le VRS, les formulations contre la grippe et le Covid nous permettent de nous protéger et de réduire considérablement le risque d’infection. A partir de cette année notamment, en plus de l’approbation la plus récente des premiers sérums anti-Covid également pour les enfants de 5 à 11 ans, une nouvelle formulation anti-grippale sous forme de spray nasal, un mode d’administration qui a été introduit en Italie la saison dernière et a déjà été adopté dans plusieurs pays européens et non européens, dont la France, la Finlande, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Mais comment fonctionne le nouveau spray antigrippal ? Pour quelle tranche d’âge est-il recommandé ? Et quelle est la différence avec le vaccin traditionnel ?

Le nouveau vaccin antigrippal en spray

La différence substantielle entre le vaccin en spray et le vaccin traditionnel est clairement le mode d’administration (le premier par voie intranasale, tandis que le second est administré par injection intramusculaire). Cependant, une autre différence très importante entre les deux est la formulation : le vaccin traditionnel est un vaccin quadrivalent basé sur des virus fragmentés « divisés » inactivés, c’est-à-dire qu’il contient des fragments de micro-organismes totalement incapables de se reproduire. Le vaccin administré en spray nasal, en revanche, est basé sur des virus vivants atténués, toujours quadrivalents, et diffère du premier précisément parce qu’il contient des agents infectieux vivants mais rendus non pathogènes (approche également utilisée pour les vaccins traditionnels contre la rougeole , rubéole, oreillons, varicelle, fièvre jaune et tuberculose).

En d’autres termes, ce sont des virus qui ont été affaiblis et capables de se développer à basse température, comme les températures nasales mais pas aux températures plus élevées d’autres organes, comme les poumons, et capables d’induire une immunité protectrice contre plusieurs souches de virus grippaux. . . . Concrètement, dans la formulation quadrivalente, conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Hémisphère Nord) et à la décision de l’Union Européenne pour la saison 2021/2022, le vaccin en spray contient des virus grippaux recombinants (vivants atténués) des suivants quatre souches : A/souche similaire à Victoria/2570/2019 (A/H1N1) ; A/ souche similaire à la souche Cambodge (A/H3N2) ; B/ souche similaire à Washington/02/2019 (B/Washington) ; B/ souche similaire à la souche Phuket/3073/2013 (B/Phuket).

Le vaccin antigrippal en spray est approuvé pour les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans, mais pas pour les jeunes enfants, car il peut déclencher des difficultés respiratoires, telles que des bronchospasmes et une respiration sifflante. Il n’est pas non plus approuvé pour les plus de 18 ans, car il existe encore peu d’études d’efficacité et de sécurité chez l’adulte. L’administration se fait sous forme de dose fractionnée dans les deux narines : après avoir administré la moitié de la dose dans une narine, l’autre moitié doit être administrée dans l’autre narine, immédiatement ou après un court laps de temps.

Administration du vaccin antigrippal Astrazeneca / RCP Fluenz Tetra en spray

Pendant l’administration, vous pouvez respirer normalement et il n’est pas nécessaire d’inhaler ou d’inspirer activement. Le nébuliseur est déjà équipé d’un clip diviseur de dose et, une fois inséré dans la première narine, il suffit de pousser le piston d’un seul mouvement, jusqu’à ce que le clip diviseur de dose vous empêche d’aller plus loin. La même opération doit être répétée pour l’autre narine en retirant le clip de répartition des doses du piston.

Efficacité et effets secondaires

Comme les vaccins traditionnels, les nouveaux vaccins en spray sont également efficaces. « L’indication du produit à utiliser, ainsi que sur la base de l’âge et de la disponibilité des doses, dépend de la décision du médecin – souligner les experts de la Société Italienne de Pédiatrie (SIP) -. Dans certains cas, comme l’asthme sévère non contrôlé, la formule en spray n’est pas recommandée« .

Quant aux effets secondaires, les plus fréquents sont similaires à ceux observés avec les formulations traditionnelles, fièvre légère, malaise général, écoulement nasal liquide, maux de tête, perte d’appétit, qui disparaissent généralement spontanément dans les 48 heures suivant l’administration. « Rappelons également que pour les sujets de plus de 9 ans, une seule dose de vaccin contre la grippe est suffisante, tandis que pour les enfants de moins de 9 ans, jamais vaccinés auparavant, il est recommandé d’administrer deux doses à au moins quatre semaines d’intervalle.» Précisez les pédiatres du SIP.