Parce que la nouvelle variante Nu est « la plus dangereuse de tous les temps »

Il s’agit de la version la plus fortement mutée de Sars-Cov-2 qui ait jamais émergé du déclenchement de la pandémie de Covid.

Une nouvelle variante du coronavirus SARS-Cov-2, connue sous le nom de B.1.1.529 et qui aujourd’hui sera très probablement rebaptisée Nu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a tellement de mutations que les scientifiques craignent que ce soit la pire jamais vue. dès le déclenchement de la pandémie.

Il s’agit de la version du virus la plus fortement mutée (il possède au moins 50 mutations au total et plus de 30 exprimées sur la protéine Spike), identifiée pour la première fois en novembre 2021 au Botswana et chez certains voyageurs d’Afrique du Sud à Hong Kong, mais là sont déjà quelques indices qui font craindre qu’il se soit propagé davantage. À l’heure actuelle, il y a environ un millier de cas, principalement concentrés dans certaines provinces d’Afrique du Sud, comme le Guateng, la plus touchée, et d’autres zones où il a été détecté sont situées dans le nord-est du pays et dans le Limpopo, à la frontière avec le Botswana, selon l’Institut national des maladies transmissibles (NCID). Les experts disent qu’il a le potentiel d’échapper aux vaccins et de déclencher de nouvelles vagues de maladie, bien que les scientifiques évaluent actuellement les propriétés de la variante et, par exemple, elle peut provoquer une maladie plus ou moins grave que d’autres variantes.

Les risques de la nouvelle variante NU

« Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à propos de cette variante « Richard Lessells, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, a déclaré lors d’une conférence de presse organisée hier par le ministère sud-africain de la Santé. « Le profil de mutation nous inquiète, mais nous devons maintenant faire le travail pour comprendre la signification de cette variante et ce qu’elle signifie pour la réponse à la pandémie.« . Selon le professeur Tulio de Oliveira, directeur du Center for Outbreak Response and Innovation en Afrique du Sud, la variante présente un « constellation inhabituelle de mutations« Et c’est ça »très différent« Des autres variantes qui ont circulé précédemment. « Cette variante nous a surpris, elle a fait un grand saut dans l’évolution [e] il a beaucoup plus de mutations que prévu« .

En regardant uniquement le domaine de liaison au récepteur (la partie protéique que le virus utilise pour le premier contact avec les cellules humaines), le variant présente 10 mutations par rapport aux deux seules observées dans le variant Delta. « Je m’attendrais certainement à ce qu’il soit mal reconnu par les anticorps neutralisants liés à Alpha ou Delta – a dit al Gardien François Balloux, directeur du Genetics Institute of University College London -. Il est difficile de prédire à quel point il peut être transmissible à ce stade« .

Mutations de la variante Nu

Au niveau de la protéine Spike, le profil mutationnel est « vraiment horrible« A déclaré Tom Peacock du Département des maladies infectieuses de l’Imperial College de Londres dans une série de tweets sur la découverte, ajoutant que ce serait »le pire antigène« Jusqu’à présent, a émergé. « Cette variante contient non pas une, mais deux mutations du site de clivage de la furinePaon a expliqué.

La furine est une protéine dans nos cellules qui est trompée par le SRAS-CoV-2 pour couper (ou « cliquer ») une séquence d’acides aminés dans la protéine Spike du virus. Le site de clivage de la furine est l’une des principales propriétés du virus et le nouveau variant combine deux mutations à ce site : « P681H (vu dans Alpha, Mu, certains Gamma, B.1.1.318) combiné avec N679K (vu dans C.1.2 parmi d’autres versions de Sars-Cov-2)« .

À l’heure actuelle, les scientifiques soupçonnent que le grand nombre de mutations se sont produites ensemble – dans un « seul événementBalloux a déclaré, suggérant que la variante pourrait avoir évolué chez un patient dont le système immunitaire est affaibli. Il y a aussi « des preuves que le virus a attrapé un morceau (très court) d’ARN humain et l’a copié dans son génome – Paon observé -. Ce n’est pas si rare pour les virus, mais c’est intéressant« .

La nouvelle variante « cela semble certainement une préoccupation importante sur la base des mutations présentes», a déclaré le microbiologiste clinique Ravi Gupta al Gardien, avertissant que « une propriété clé du virus qui est inconnue est son infectiosité, car c’est ce qui semble avoir principalement favorisé la variante Delta« .

« Bonne nouvelle, s’il y en a une« L’a souligné de Oliveira, c’est que la nouvelle variante est très simple à détecter : elle ne nécessite qu’un test PCR et ne nécessite pas de séquençage du génome entier. Cela signifie que « nous pouvons le détecter très rapidement« expliqua de Oliveira, et cela »cela nous aidera à suivre et à comprendre sa propagation« .

L’efficacité du vaccin

Pour comprendre la menace posée par B.1.1.529, des chercheurs de l’équipe de Penny Moore, virologue à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg, prévoient de tester la capacité du virus à échapper aux anticorps qui bloquent l’infection, ainsi qu’à d’autres réponses immunitaires. Comme mentionné, le variant héberge un grand nombre de mutations dans les régions de la protéine Spike reconnues par les anticorps. « De nombreuses mutations que nous connaissons sont problématiques, mais beaucoup d’autres semblent contribuer à davantage d’évitementMoore a souligné.

Il existe également des suggestions, dérivées de la modélisation informatique, qui montrent que la variante Nu pourrait échapper à l’immunité conférée par un autre composant du système immunitaire, appelé cellules T, a déclaré Moore. Son équipe espère avoir les premiers résultats dans deux semaines. Pendant ce temps, des chercheurs d’Afrique du Sud examineront également si B.1.1.529 provoque des maladies plus graves ou plus bénignes que celles produites par d’autres variantes.

Diffusion à l’échelle mondiale

Jusqu’à présent, la propagation de B.1.1.529 en dehors de l’Afrique du Sud est loin d’être claire. Et on ne sait pas si la nouvelle variante est plus transmissible que Delta, ou si en tant que minorité, elle pourra augmenter en prévalence ou devenir dominante comme cela s’est produit avec Delta contre Alfa. Cependant, certains dirigeants mondiaux ont déjà adopté de nouvelles précautions et restrictions de voyage, tandis que les marchés du monde entier ont connu des baisses déclenchées par l’incertitude. L’Angleterre a annoncé qu’elle interdirait temporairement les vols en provenance d’Afrique du Sud, de Namibie, du Botswana, du Zimbabwe, du Lesotho et d’Eswatini à partir de minuit vendredi et que les voyageurs revenant de ces destinations devront être mis en quarantaine. Israël a emboîté le pas, déclarant qu’il interdirait à ses citoyens de se rendre en Afrique australe.

Singapour, une importante plaque tournante de transit, a déclaré vendredi qu’elle limiterait les arrivées en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins. Tous les résidents et touristes non singapouriens qui se sont rendus au Botswana, à Eswatini, au Lesotho, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud et au Zimbabwe se verront refuser l’entrée ou le transit par Singapour, a déclaré le ministère de la Santé. Le Japon va également réprimer les contrôles aux frontières pour les visiteurs d’Afrique du Sud et de cinq autres pays africains, selon le service de presse Jiji.

Toujours en Italie, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a signé une nouvelle ordonnance interdisant l’entrée dans notre pays à toute personne ayant séjourné en Afrique du Sud, au Lesotho, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique, en Namibie et à Eswatini au cours des 14 derniers jours. « LES nos scientifiques travaillent à l’étude de la nouvelle variante B.1.1.529. En attendant, nous suivons la route du maximum de précaution», a déclaré le ministre.