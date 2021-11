Bébé de quatre mois avec une dent ? La recherche suggère que cela était vrai pour les Néandertaliens.

Alors que chez l’homme moderne, les soi-disant dents de lait commencent à apparaître vers dix mois, une étude internationale indique que les bébés de Néandertal ont commencé à avoir des dents beaucoup plus tôt : vers quatre à sept mois.

Une équipe internationale de chercheurs étudiant une dent de bébé récupérée de Néandertal a trouvé des preuves que les dents de la petite enfance sont apparues plus tôt et ont poussé plus vite chez les humains éteints que chez les bébés d’aujourd’hui.

Les chercheurs ont analysé la structure d’une dent de bébé conservée de Néandertal. Image : Actes de la Royal Society B

Dans l’article publié dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B, le groupe, composé de scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Australie et d’Italie, décrit le déroulement de la recherche.

Chez l’homme moderne, les dents de lait – communément appelées dents de lait – restent dans les gencives pendant environ six ans, lorsqu’elles sont remplacées par des dents successives ou permanentes.

Des recherches antérieures ont montré que l’émail recouvrant les dents de lait a des lignes néonatales qui marquent le point où il a été produit avant et après la naissance du bébé. D’autres études ont également montré que l’émail pousse sur les dents selon un cycle quotidien, ce qui provoque des stries croisées. La croissance des dents en une seule journée peut être mesurée par la distance entre les rayures.

La dentition précoce chez les Néandertaliens indique une prise de nourriture solide plus tôt

Dans cette nouvelle approche, les chercheurs ont utilisé ces informations lors de l’analyse d’un fossile d’un enfant de Néandertal qui vivait il y a environ 120 000 ans, près de l’actuelle ville de Krapina, en Croatie.

En examinant la dent de lait, les scientifiques ont pu déterminer à quelle vitesse elle poussait dans la bouche de cet enfant et à quel moment de sa vie elle est sortie des gencives – parfois entre quatre et sept mois.

Cette découverte suggère que les dents ont commencé à émerger des gencives chez les enfants de Néandertal beaucoup plus tôt que chez les humains modernes. Ainsi, il est possible que les enfants de Néandertal aient commencé à manger des aliments solides plus tôt que les enfants humains d’aujourd’hui.

Les chercheurs ont confirmé leurs résultats en comparant ce qu’ils ont trouvé avec un autre os mandibulaire de Néandertal préservé qui avait trois dents intactes. Selon la recherche, les Néandertaliens auraient peut-être dû commencer à manger une variété d’aliments plus diversifiée plus tôt dans leur vie que les humains modernes, car ils auraient besoin de plus d’énergie pour nourrir leur gros cerveau.

