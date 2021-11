Ce jeudi (25), la société spatiale privée ExPace, filiale de la China Aerospace Industry and Science Corporation (CASIC), a lancé avec succès le satellite technologique Shiyan-11 depuis le Jiuquan Satellite Launch Center en Mongolie intérieure, région centrale du pays.

MISSION RÉUSSIE ! La société chinoise ExPace a lancé avec succès sa queue Kuaizhou 1A à 23h41 UTC depuis le Jiuquan Satellite Launch Center en Chine, le satellite lancé était Shiyan-11 lorsqu’il est entré sur l’orbite programmée. pic.twitter.com/lfdOJAVpJL – Connexion spatiale (@conexionspacial) 25 novembre 2021

Il s’agissait du 12e vol réussi d’une fusée Kuaizhou-1A – ExPace a effectué 13 lancements de fusées non réutilisables au total de ce modèle, dont trois en 2021. Le véhicule, qui a envoyé le Shiyan-11 dans une orbite polaire synchronisée com o Sol , a décollé à 7h41, heure de Pékin (encore 20h41 mercredi, heure de Brasilia).

Également connu sous le nom de Fei Tian 1, le Kuaizhou-1A (KZ-1A) est une version mise à jour du Kuaizhou-1, développé par CASIC en tant que lanceur à réaction rapide qui pourrait être préparé à court terme pour remplacer les satellites endommagés ou détruits. en orbite.

Fusée Kuaizhou-1A, quelques heures avant le lancement, au centre de lancement de satellites de Jiuquan. Image : ExPace – China Aerospace Industry and Science Corporation (CASIC)

Il est basé sur le missile balistique à portée intermédiaire (DF-21) Dongfeng 21 et utilise du propergol solide pour ses trois premiers étages, avec un quatrième étage à combustible liquide pour injecter les satellites en orbite. Le premier vol d’essai a eu lieu en 2013, avec la version commerciale connue sous le nom de Kuaizhou-1A volant pour la première fois en janvier 2017.

Selon CASIC, le Kuaizhou-1A peut lancer jusqu’à 300 kg sur une orbite terrestre basse ou 250 kg sur une orbite héliosynchrone de 500 kilomètres, pour un prix annoncé de 20 000 USD (environ 111 000 R$) par kilogramme.

Le déploiement du satellite Shiyan-11 a été précédé de trois lancements KZ-1A à l’appui de la constellation Jilin-1 Gaofen-02 de Chang Guang Satellite Technology Corporation. La première de ces missions, en septembre 2020, a subi le seul échec à ce jour de l’histoire des fusées Kuaizhou-1A.

Comme mentionné par NASA Spaceflight, on sait peu de choses sur la charge utile du Shiyan-11, seulement qu’elle est destinée au développement technologique. Cependant, compte tenu de son orbite synchronisée avec le Soleil, une hypothèse raisonnable serait que le satellite pourrait être utilisé pour tester des systèmes d’imagerie de la Terre ou une cartographie radar.

La Chine déploie un parc industriel de fusées à Wuhan

Selon CASIC, la construction d’une ligne de production de satellites intelligents s’est achevée ce jeudi, jour où un parc industriel de fusées à Wuhan a également été inauguré.

Situés à la base nationale de l’industrie aérospatiale de la ville, la chaîne de production et le parc industriel sont déjà entrés en service, selon Liu Shiquan, directeur général de CASIC. Ces annonces ont été faites par l’entreprise publique lors du 7e China International Aerospace Commercial Forum.

« Le parc de fusées industrielles peut produire 20 lanceurs à combustible solide par an, et la ligne de production de satellites a la capacité de fabriquer 100 satellites généraux par an pesant moins d’une tonne », a déclaré Shiquan.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !