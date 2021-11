La Chine décerne des médailles aux astronautes de la mission Shenzhou-12

Mardi (23), le gouvernement chinois a honoré les trois astronautes de la mission spatiale Shenzhou-12 avec des médailles pour leurs services rendus aux efforts spatiaux du pays.

Nie Haisheng, commandant de mission, a reçu une médaille de première classe pour réalisations aérospatiales, et ses collègues Liu Boming et Tang Hongbo ont remporté respectivement des médailles de deuxième et troisième classe. En plus de l’insigne, Hongbo a également reçu le titre d' »astronaute héroïque ».

Selon l’agence de presse d’Etat Xinhua, les prix ont été remis par le Comité central du Parti communiste chinois, le Conseil des Affaires d’Etat et la Commission militaire centrale.