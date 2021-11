USP crée un adhésif qui promet de réduire la création de capteurs de 66%

L’Institut de chimie de São Carlos de l’Université de São Paulo (IQSC – USP) a créé un nouveau type d’adhésif qui peut être utilisé dans la fabrication de capteurs électroniques d’une manière beaucoup moins chère et plus pratique, générant des économies allant jusqu’à 66% en le processus.

La recherche, qui a été financée par la Fondation pour le soutien à la recherche de l’État de São Paulo (FAPESP), a réuni des étudiants diplômés de l’Université fédérale de São Carlos (UFSCar) et de l’Université de Caroline du Nord, aux États-Unis.

Lire aussi

L’adhésif suggéré par l’USP remplace le réactif importé et promet des économies de coûts et une facilité de production afin que les capteurs électroniques puissent être développés plus facilement (Image : Victor Takekawa/)

Selon le communiqué publié par Agência FAPESP, normalement, le processus de fabrication des capteurs implique l’utilisation d’un réactif appelé « photoresist », dont l’obtention est exclusivement importée et le coût peut atteindre jusqu’à 1 000 $ US (5,56 000 R$ ) par litre.

Selon Lais Brazaca, chercheur à l’USP qui a participé au projet pour l’adhésif, les capteurs demandent généralement une structure grandiose dans leur fabrication, et tout le monde ne peut pas la payer, tout comme tous les endroits ne servent pas à l’installer, ce qui ne génère pas seulement le coût, mais aussi le retard dans la réalisation des processus de recherche.

« L’utilisation de la structure nécessite une planification et la recherche peut en pâtir en raison de la forte demande. Dans notre travail, j’ai utilisé des technologies qui existent à l’USP même, qui sont plus faciles d’accès, et nous avons pu produire les électrodes ici en ville », a déclaré le scientifique à l’agence. « En principe, tout capteur aux dimensions millimétriques peut être fabriqué avec cette nouvelle méthodologie. Un plus grand nombre de laboratoires à travers le Brésil pourront utiliser ces procédures sophistiquées, mais à faible coût », explique le scientifique.

Selon le communiqué, dans le procédé traditionnel, la résine photosensible est appliquée sur une base de verre qui deviendra l’électrode. Ensuite, un moule est fabriqué avec le design souhaité, qui à son tour est placé sur le dessus de la base de sorte que les deux soient exposés à la lumière ultraviolette. Une machine dépose ensuite du métal dans les zones éclairées par la lumière, finissant la pièce.

Dans la technique proposée par l’USP, l’adhésif est découpé au laser et collé sur la même base, en répétant le processus traditionnel jusqu’à la dernière partie, où le même adhésif est simplement retiré de la base et le capteur est prêt.

La FAPESP affirme que cette méthodologie peut révolutionner plusieurs secteurs, citant le domaine de la santé, où les diagnostics peuvent être améliorés. À l’avenir, le groupe de chercheurs tentera de travailler avec des biocapteurs développés dans cette nouvelle méthode, afin d’évaluer leurs performances dans différentes industries.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !