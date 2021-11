Les astronautes de l’ISS feront une « Turkey Run » à l’occasion de Thanksgiving aux États-Unis

Cinq des sept astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) se sont réunis pour annoncer, dans une vidéo publiée sur Youtube, qu’ils feront une « course à la dinde » pour célébrer la fête de Thanksgiving (Jour de Thanksgiving) des Etats-Unis.

La course – ou « trot de dinde” – c’est… eh bien, littéralement, une course. Une marche plus rapide où les participants portent des accessoires et des costumes sur le thème de la dinde, l’animal qui symbolise la fête et constitue le repas de pratiquement tous les foyers américains pendant l’occasion.

Certes, étant dans l’espace, les astronautes de l’ISS ne pourront pas faire une traditionnelle « course de dindes » – la microgravité rend cette partie difficile – mais selon l’ingénieur Raja Chari (NASA), l’improvisation sera la clé du succès pour l’équipe. Ils utiliseront essentiellement les tapis roulants qu’ils utilisent déjà pour leurs deux heures obligatoires d’activité physique quotidienne.

« J’ai des bandanas colorés à porter par l’équipage », dit-il dans la vidéo ci-dessus, alors qu’il plaisante en disant que l’exercice leur permettrait de brûler les calories du dîner de Thanksgiving, qui contiendra des ingrédients comme du crabe, des patates douces et une farce rôti de fruits – en plus, bien sûr, de dinde.

« Pour moi, Thanksgiving a toujours consisté à passer plus de temps avec ceux que j’aime le plus », a déclaré l’astronaute Kayla Barron, également à la NASA. Elle a également commenté que les cosmonautes russes de l’ISS – Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov – participeront également au dîner, même si la tradition est majoritairement américaine.

De plus, Barron a expliqué que la préparation des aliments sera plus simple sur l’ISS, car les astronautes ne réchaufferont que les aliments qui leur sont envoyés depuis la Terre.

Le capitaine Mark Van der Hei a souligné le partenariat vécu régulièrement avec ses coéquipiers : « Je ferai de mon mieux pour montrer à quel point je suis reconnaissant envers mes amis. C’est merveilleux d’avoir ces gens ici avec moi, et nous ne sommes même pas ensemble depuis si longtemps, mais bon sang… ça a été merveilleux.

