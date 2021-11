Virgin dessine une mère et sa fille pour le prochain voyage de l’entreprise dans l’espace

Un entraîneur personnel d’Antigua-et-Barbuda – la mère d’un adolescent de 17 ans – voyagera avec sa fille lors du prochain voyage dans l’espace de Virgin Galactic. Ils ont été tirés au sort lors d’un concours organisé par la société et dirigé par Richard Branson, PDG, qui leur a remis la nouvelle et le prix en personne.

Les prix normaux d’un voyage spatial commercial n’ont jamais été divulgués de manière décisive, mais dans le cas de Virgin Galactic, des valeurs comprises entre 250 000 USD (1,39 million de R$) et 450 000 USD (2,5 millions de R$) ont déjà été annoncées. dans les médias internationaux – et le fait que la mère et la fille se rendent dans l’espace « sur le Strip » rend l’opportunité encore plus unique.

