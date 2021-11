Marielle, Lispector et d’autres grandes femmes inspirent les noms de nouvelles espèces de fourmis

Valoriser les femmes qui, d’une certaine manière, inspirent les autres. C’était l’objectif de la chercheuse Mônica Antunes Ulysséa lorsqu’elle a décidé des noms qu’elle donnerait à certaines des nouvelles espèces de fourmis qu’elle a découvertes lors de sa thèse de doctorat publiée dans la revue scientifique Zootaxa. Parmi les lauréats, qui se démarquent dans les domaines les plus divers, figurent la sociologue et politicienne Marielle Franco, l’écrivain Clarice Lispector et la footballeuse Miraildes Maciel Mota, plus connue sous le nom de… Formiga !

Mônica est biologiste titulaire d’une maîtrise en zoologie de l’Université d’État de Feira de Santana (UEFS) et d’un doctorat en systématique, taxonomie animale et biodiversité du Musée de zoologie de l’Université de São Paulo (USP), où elle est un chercheur postdoctoral.

Mônica Antunes Ulyssea, scientifique qui a découvert 14 nouvelles espèces de fourmis et a choisi leurs noms en l’honneur de femmes qu’elle trouve inspirantes. Image : archives personnelles

Elle explique que l’inspiration pour les noms de la nouvelle espèce est venue naturellement : « Quand je me suis retrouvé avec 14 nouveaux noms de fourmis parmi lesquels choisir, il n’était pas difficile de penser à cet hommage. C’est né de ce que je suis, et je suis une femme, je vis des problématiques liées à mon genre, plus que certaines femmes et moins que d’autres, mais toutes ces problématiques me touchent », a-t-elle déclaré dans une interview à Aspect numérique.

« J’ai choisi des femmes qui, en quelque sorte, me touchent, m’émeuvent pour leur écriture poétique et combative, pour leur combat, leur politique, leurs idées, leur éclat, leur courage, leur bravoure, bref, pour mon affection ». Selon la biologiste, en plus du choix personnel, certains des noms ont été suggérés par d’autres femmes. « J’ai aussi demandé des suggestions dans certains cercles de femmes, c’est ainsi que j’ai rencontré Virginia Leone Bicudo de São Paulo et Margarida Maria Alves de Paraíba, puis j’ai composé cet hommage pour donner de la visibilité à toutes ces femmes extraordinaires, qui sont en réalité toutes des nous ».

Combattre les inégalités de genre en science

C’était aussi un moyen que la chercheuse a trouvé pour apporter une représentation féminine à la science, un domaine si marqué par l’inégalité des sexes. « Le laboratoire et l’université font partie de la société, de sorte que dans ces milieux on retrouve aussi toute la pluralité des problèmes soulevés dans d’autres segments de la société ».

Mônica se souvient qu’à l’époque de son diplôme (entre 2002 et 2007), le sujet n’avait pas été traité avec la pertinence qu’il méritait. Peu de choses ont été dites, par exemple, sur la question de la maternité pour les femmes scientifiques et ses implications pour le programme d’études. « Il n’y avait pas de congé maternité pour les chercheurs boursiers, ce qui a été réalisé en très peu de temps, ainsi que l’espace dans le programme de lattes pour informer leur période de congé pour maternité », explique-t-elle.

Des thèmes jugés « controversés », mais très présents dans la société dans son ensemble, ont également été ignorés dans le domaine de la science. « Nous n’avons pas parlé aussi ouvertement du harcèlement sexuel et, surtout, du harcèlement moral que nous subissons constamment », a déclaré Mônica. «Aujourd’hui, l’USP, par exemple, a l’USP Mulheres, un bureau qui s’occupe de ces questions et, dans ces cas, nous avons besoin de femmes pour nous accueillir. Il est beaucoup plus difficile de porter ce type de plainte auprès d’un corps professoral majoritairement masculin ».

Un autre aspect négligé dans le milieu universitaire jusqu’au début du siècle, selon la chercheuse, était la santé émotionnelle/mentale et les préjugés de notre société qui font que peu de femmes dirigent des laboratoires de recherche ou occupent des postes administratifs plus élevés au sein de la structure universitaire.