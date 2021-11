Violences faites aux femmes, à Milan le phénomène ne diminue pas mais la ville réagit

Dans la capitale lombarde, rien qu’au cours des six premiers mois de l’année, 2 200 demandes d’aide : dans le rapport du Réseau anti-violence de la municipalité, présenté au Sénat lors d’un événement organisé en collaboration avec Gilead Sciences Italia, tous les chiffres du phénomène. Voici les interventions faites pour le combattre.

Le cœur financier du pays et le berceau de l’innovation, cependant, ce ne sont pas seulement les gratte-ciel scintillants et la vie nocturne : les taux de criminalité de 2021 parlent d’un « Milan noir » où un peu moins de 160 000 délits sont signalés chaque année. Et parmi ceux-ci, ceux du genre se démarquent, avec 12,7 violences sexuelles signalées pour 100 000 habitants. L’actualité de ces derniers mois, d’ailleurs, entre agressions, harcèlement, violences physiques et sexuelles, viols commis parfois même en droguant les victimes, racontent un phénomène qui n’est certes pas relégué dans les « ghettos » de la métropole mais qui, au contraire , rampe et traverse toutes les sections et strates de la société.

Un phénomène d’une telle ampleur qu’au cours des six premiers mois de 2021 et seulement à Milan, 2 200 demandes d’aide ont été reçues par les Centres anti-violence, et 980 femmes ont pu bénéficier des interventions proposées par le Réseau anti-violence de la Commune : de l’écoute téléphonique à l’accueil, du soutien psychologique, à l’accompagnement au travail, du conseil juridique, à l’autonomie de logement. Chiffres qui, présentés au Sénat lors de l’événement institutionnel « Tous les visages de la violence », promu par le Réseau anti-violence de la municipalité de Milan et Gilead Sciences Italia à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, restituer les dimensions réelles d’une urgence continue.

Précisément pour contribuer concrètement à soutenir les femmes qui décident d’échapper à des situations de maltraitance domestique et de violence sexiste, le Réseau Anti-Violence a été mis en place en Lombardie, coordonné par la Municipalité de Milan, qui œuvre depuis de nombreuses années pour les victimes. Et, souligne Diana De Marchi, présidente de la Commission pour l’égalité des chances et des droits civiques et du Réseau anti-violence, « malgré la rareté des ressources mises à la disposition des autorités locales, nous avons continué à augmenter les ressources économiques et humaines pour le Réseau anti-violence de notre ville ».

Des interventions également possibles grâce à des partenariats comme celui avec Gilead Sciences, une société biopharmaceutique californienne qui s’est toujours distinguée par son fort engagement social, et qui depuis 2000 est également présente en Italie à travers son bureau de Milan. « La collaboration avec le réseau anti-violence de la municipalité de Milan – explique Gemma Saccomanni, directrice des affaires publiques de Gilead Sciences Italia – fait partie de l’engagement à protéger et à promouvoir les valeurs de diversité et d’inclusion qu’en tant qu’entreprise mondiale nous soutenons dans toutes les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous ne nous arrêtons pas à la recherche et au développement de médicaments innovants, mais nous soutenons activement ceux qui œuvrent en faveur de ceux qui vivent dans des conditions de discrimination, de marginalisation ou de violence. Parmi les segments les plus défavorisés de la population se trouvent les femmes, à qui des phénomènes tels que la violence et la disparité entre les sexes sous ses divers aspects empêchent une pleine et légitime participation à la vie sociale et économique du pays ».

Et l’engagement de Gilead Sciences qui s’est matérialisé précisément sur l’accompagnement à 360 degrés des femmes victimes de violences : à travers le versement de 20 mille euros, des stages et bourses d’emploi ont été réalisés pour des parcours et projets de réinsertion professionnelle et de reconversion professionnelle ; des services ont ensuite été activés pour des projets de conciliation famille-travail, d’autonomie en logement. Enfin, le fonds a également été utilisé pour couvrir les dépenses de promotion de la santé des femmes victimes et des enfants mineurs impliqués et pour les frais juridiques des procédures judiciaires civiles.

Des interventions qui ont permis, dans un quart des 980 cas repris par le Réseau Anti-violence de la Municipalité de Milan, de donner une réponse concrète aux femmes qui ont trouvé pour la première fois le courage de dire « ça suffit » et de demander pour aider; et si 400 femmes ont été accompagnées sur des chemins – toujours en cours – pour échapper aux situations de violence, 50 autres femmes et 27 enfants ont été hébergés dans des Maisons Refuges.

Selon les données présentées au Sénat, 59% des femmes aidées par la structure milanaise ont des enfants, et 64% sont de nationalité italienne. 68 % des violences signalées sont physiques, 24 % sexuelles et dans 22 % des cas, elles prennent des formes de « violences économiques », qui voient les femmes asservies et « contrôlées » par l’usage de l’argent, avec la menace constante de leur nier le nécessaire ressources économiques ou de les empêcher de devenir économiquement indépendantes. Cependant, le taux de violence psychologique est également très élevé, atteignant 84 % dans les cas suivis par le Réseau Anti-violence. Dans la plupart des cas (89 %), les auteurs de violences et de maltraitance ne sont pas, comme souvent, des étrangers ou des inconnus mais des membres de la famille : 74 % sont des maris, concubins, petits amis ou ex, et dans 68 % des cas, ils sont de nationalité italienne.

