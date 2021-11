Les États-Unis se concentrent sur de nouveaux efforts pour enquêter sur les extraterrestres

Le Pentagone, aux États-Unis, . Le groupe de synchronisation et d’identification de la gestion des objets aéroportés (AOIMSG) se concentrera sur une nouvelle force opérationnelle navale sur les phénomènes non identifiés aéroportés.

Selon le ministère de la Défense, « l’AOIMSG synchronisera les efforts du ministère et de l’ensemble du gouvernement américain pour détecter, identifier et attribuer des objets d’intérêt dans l’espace aérien à usage spécial (SUA) et pour évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols et nationale. Sécurité. »

En outre, la formation du groupe de travail fait suite à la publication d’un rapport en juin dans lequel le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) analysait 144 signalements d’un « phénomène aérien non identifié ». Avec cela, dans un seul cas, les autorités ont pu déterminer la cause de l’observation possible d’un extraterrestre.

Pour tous les autres incidents détaillés dans ce rapport, l’ODNI a déclaré qu’il y avait trop peu de données pour conclure ce qui s’était passé. Si le gouvernement américain avait la moindre chance de mieux comprendre les extraterrestres, l’ODNI a déclaré qu’il devrait déployer plus de ressources et une approche standardisée entre plusieurs agences.

Que faire en cas de rencontre avec des extraterrestres ? La NASA répond

Bien qu’il n’y ait encore aucune preuve scientifiquement prouvée de vie extraterrestre à ce jour, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas être préparés pour le jour où cela pourrait changer. Notamment parce que de nombreux scientifiques – et personnes – croient qu’il existe.

Mais que faire quand on le trouve ? Eh bien, selon la NASA, nous devons être préparés. Dans un nouvel article scientifique, dirigé par le scientifique de l’agence James Green, une équipe de chercheurs de la NASA explique pourquoi nous devons établir un cadre pour signaler les preuves extraterrestres.

