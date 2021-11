Le plus grand et le plus ancien être vivant au monde pourrait être en train de mourir

Quel est le plus grand être vivant du monde ? Vous avez probablement pensé à la baleine bleue ou à un autre animal géant. En fait, une espèce de champignon qui pèse plus de 605 tonnes et occupe une superficie de plus de 1 000 hectares, est le véritable propriétaire du titre. Ceci, si l’on ne considère que l’extension. Car, pesant près de dix fois plus que cette colonie de champignons, se trouve le Pando : une espèce d’arbre qui ressemble plus à une forêt entière – et c’est le cas. Confus?

Pando, le plus grand organisme vivant au monde, pourrait être menacé. Image : Lance Oditt / Les amis de Pando

Cela s’explique : dans les montagnes de l’Utah, à l’ouest des USA, il existe un immense bosquet de peupliers chatoyants (arbres à petites feuilles et à tiges épaisses et blanchâtres, appelés trembles, qui se balancent au gré du vent). Il se trouve en effet que ce monde de 47 000 troncs, qui s’étend sur près de 43 hectares, n’est qu’un arbre.

Sous terre, un seul système racinaire relie tous ces corps, qui sont les branches d’un même organisme. Chacune de ces tiges sont des clones génétiquement identiques du même tremble mâle. Et le nom Pando est parfait pour cette œuvre complexe et merveilleuse de la nature, car il signifie « je m’étends » en latin.

Selon le site Web de The Conversation, les trembles ont tendance à former des peuplements clonaux ailleurs, mais aucun n’atteint la taille de Pando. La plupart occupent des superficies qui, en moyenne, sont loin de deux hectares, soit plus de 20 fois plus petites que le « géant tremblant de l’Utah ».

Les cerfs et les orignaux dévorent le plus gros être vivant au monde

Cette «forêt à un arbre» ​​offre tout un écosystème dont 68 espèces de plantes et d’animaux dépendent depuis près de 80 000 ans. Pour continuer à abriter toute cette biodiversité sous son ombre, ses tiges clonales doivent rester vivantes, saines et dressées.

Cependant, bien que Pando soit protégé par le US National Forest Service et ne puisse pas être abattu, il risque de disparaître en raison de plusieurs autres facteurs, parmi lesquels se distingue le pâturage des cerfs et des wapitis – qui y trouvent un endroit sûr pour rester. des chasseurs.