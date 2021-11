La mission DART emmène une fusée Falcon-9 vers un astéroïde, où le navire, accompagné d’un satellite d’image, s’écrasera sur la roche et, espérons-le, modifiera sa trajectoire. Le principe est similaire au film « Armageddon » (1998), qui a valu à l’acteur et protagoniste du film, Bruce Willis (66) une invitation de la NASA pour accompagner le lancement.

Mais il a choisi de ne pas participer.

Lire aussi

Dans une interview, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que l’agence avait invité Bruce Willis au lancement de la mission de redirection d’astéroïdes en raison de son rôle dans « Armageddon ». Nelson a dit qu’il n’y allait pas mais « nous ne voulions pas manquer cette connexion ». – Christian Davenport (@wapodavenport) 23 novembre 2021

L’information est venue du journaliste du Washington Post, Christian Davenport, qui a cité l’administrateur en chef de l’agence spatiale américaine, Bill Nelson. Selon lui, Bruce Willis aurait refusé l’invitation sans même y penser, mais l’idée de la NASA était, apparemment, de ne générer qu’un « lien satirique » entre la mission dans la vraie vie et le récit du film.

Dans « Armageddon », Willis est propriétaire d’une société d’extraction pétrolière qui, considérée comme la plus compétente dans le domaine, finit par être sollicitée par la NASA pour forer et installer une bombe nucléaire sur un astéroïde qui vient vers la Terre, menaçant le Race humaine.

La mission DART n’a cependant pas l’intention de faire exploser l’astéroïde binaire Didymos – juste « lui donner un coup de coude pour changer son chemin », selon Nelson. Outre l’impact intentionnel, la NASA en profitera également pour tester un nouveau système de propulsion ionique, comme nous l’annoncions mardi dernier (23).

Oh, et DART n’aura pas la bande originale la plus « collante » de l’histoire du cinéma.

Blague à part, Willis a peut-être refusé l’invitation supposée parce que, selon certains experts de la presse cinématographique, il méprise le film qu’il a joué en 1998. Cela a été mentionné dans un autre tweet, signé par le journaliste et attaché de presse Robin Seemangal, qui était autrefois reporter Sectoriste au Kennedy Space Center, il a écrit pour des publications telles que WIRED et Observer et est aujourd’hui collaborateur de l’agence de narration super grappe, spécialisée dans les lancements spatiaux.