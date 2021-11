Les communications extraterrestres sont un moyen pour nous de les trouver, selon une étude

En ce qui concerne la vie extraterrestre, plusieurs théories tournent autour de son existence. Un particulièrement intéressant est que notre système solaire possède déjà des sondes de communication extraterrestres et que, pour trouver ces civilisations, surveiller les transmissions de ces sondes peut être le moyen le plus pratique.

L’étude, publiée dans Avis mensuels de la Royal Astronomical Society, était dirigée par Michaël Gillon et Artem Burdanov – respectivement, professeur à l’Université de Liège (Belgique) et post-doctorant au Massachusetts Institute (MIT, USA).

Si les communications extraterrestres leur permettent de nous détecter, l’inverse est également vrai, nous conduisant à les rencontrer – c’est-à-dire théoriquement… (Image : SciePro/)

Il est important de considérer que le papier partie d’une prémisse, jusqu’à présent, théorique : il n’y a aucun moyen, aujourd’hui, d’affirmer catégoriquement que les extraterrestres font des « potins spatiaux » sur la Terre et l’humanité – mais si ils sont, la meilleure façon pour nous de les trouver serait de rechercher des signaux de transmission dans des endroits spécifiques identifiés dans l’étude.

Le point le plus prometteur, selon Gillon et Burdanov, est la star Loup 359, situé à 7,8 années-lumière de la Terre. La nouvelle étude fait suite à une autre recherche, menée en 2014 par Gillon lui-même, qui travaille avec le scénario selon lequel des organismes extraterrestres ont rempli la Voie lactée avec des sondes auto-répliquantes basées sur le modèle de machines auto-répliquantes stipulé par le mathématicien John von Neumann dans années 1940.

Dans l’étude originale, Gillon suppose que la nature auto-répliquante de ces sondes aurait, aujourd’hui, créé un réseau qui s’étend sur plusieurs points de notre galaxie, utilisant les étoiles comme lentilles gravitationnelles pour amplifier leur potentiel de réception de messages et autres communications. . Dans cette perspective, cette prémisse pourrait générer des signatures technologiques que nous pourrions déjà théoriquement identifier.

« Dans cette hypothèse, chaque étoile de la Voie lactée peut héberger de telles sondes, y compris notre Soleil », a déclaré Gillon. « Cette idée nous indique à peu près où chercher ces artefacts : dans la « ligne gravitationnelle solaire » des étoiles les plus proches, c’est-à-dire dans les coordonnées opposées des étoiles les plus proches. [de nós]. [No novo estudo,] J’ai approfondi cette idée en considérant différentes méthodes possibles de détection de ces sondes.

L’expert poursuit : « Le problème est que cette ligne gravitationnelle est très éloignée du Soleil, commençant à apparaître à partir de 550 unités astronomiques, donc tout appareil de communication aussi éloigné serait très difficile à trouver. C’était la principale conclusion de mon travail de 2014 : la recherche de ces appareils en vaut la peine, mais il faudrait beaucoup de chance pour trouver quoi que ce soit. »

Dans la nouvelle étude, les auteurs ont déterminé que l’étoile Wolf 359 est structurellement similaire à suivant b, dans la constellation Alpha Centauri – le plus proche de nous. C’est aussi une naine rouge et a deux objets – peut-être des exoplanètes – sur son orbite. Contrairement à Alpha, cependant, Wolf 359 est situé sur le « bord » de l’ellipse dans le plan orbital de la Terre.

En termes simples : en atteignant le point le plus éloigné de son orbite, les observateurs sur Terre pourraient théoriquement voir les exoplanètes Wolf 359 – et vice versa. Dans cette configuration, les dispositifs de communication extraterrestres (qu’il appelle « Dispositifs focaux de communication interstellaire », ou « FCID ») seraient capables d’envoyer et de recevoir des messages à des fréquences constantes.

« En raison de ce placement particulier, une fois par an, la Terre pouvait rester dans le faisceau de communication émis par la sonde sur Wolf 359. J’ai effectué quelques simulations qui m’ont permis de conclure que ces signaux émis vers et depuis l’étoile en question pouvaient être détectés si ils ont été émis lorsque la Terre était à la distance optimale, ils seraient détectables avec un télescope encore plus modeste », a déclaré Gillon.

Afin de tester cette hypothèse, les experts ont utilisé deux télescopes de grande capacité – le Planètes en transit et petit télescope PlanetesImals—Sud (TRAPPIST-Sud) et le Recherche de planètes habitables ELipsing ULtra-cOOl Stars-South (SPECULOUS-Sud) – pour observer Wolf 395… et ils n’ont rien trouvé.

« Considérant ce résultat, j’ai réalisé que les sondes émettrices de signaux pouvaient être « hors axe » et beaucoup plus proches de la Terre que la limite gravitationnelle, de sorte qu’elles pouvaient être détectées directement, par imagerie », a déclaré Gillion. « La possibilité de sondes mal alignées apporte une série de nouvelles possibilités pour rechercher des dispositifs extraterrestres dans notre système solaire. Nous continuerons à explorer, en cherchant plus profondément dans les 10 ou 20 coordonnées « anti-solaires » les plus proches avec nos télescopes. »

