Homard « barbe à papa » : qu’est-ce qui explique cette couleur rare ?

Un groupe de pêcheurs des États-Unis a eu une agréable surprise lorsqu’ils ont vérifié leurs filets dans la baie de Casco, une crique du golfe du Maine. Habitués à attraper toutes sortes de fruits de mer, ils pouvaient à peine croire ce qu’ils voyaient : un homard bleu étincelant, parsemé de taches de diverses autres nuances de bleu.

Nommé Haddie, le homard barbe à papa a été trouvé dans le golfe du Maine, aux États-Unis. Image: Obtenez du homard du Maine

« Nous mesurions et triions les homards dans nos séquences de pièges et tout à coup, cette lueur est apparue dans l’un des réseaux », a déclaré Bill Coppersmith dans une interview à la radio NPR. « J’ai dit ‘wow, regarde ça’ et j’ai attrapé ce homard. Alors un de mes assistants a dit que ça ressemblait à de la barbe à papa.

Coppersmith a nommé la femelle homard Haddie, d’après sa petite-fille de 8 ans. Lui et ses collègues pensent que voir un homard comme celui-ci arrive une fois sur 100 millions.

On ne sait pas exactement combien de ces espèces existent dans la nature, mais selon Mark Murrell, propriétaire de la société de fruits de mer Get Maine Lobster, pour laquelle Coppersmith est un employé, le crustacé bleu bébé apparaît une fois tous les quatre ou cinq ans.

La couleur du homard peut être expliquée par une mutation génétique ou un régime alimentaire

« C’est la première fois que j’en vois un en personne », a déclaré Murrell au Washington Post. « Vous le mettez sous un jour différent, et c’est incroyable. Il commence vraiment à briller et différentes couleurs sortent : bleu, rose, aqua. C’est comme l’intérieur d’une coquille d’huître.

La raison de cet effet « couleur fer » sur la coque de Haddie est probablement due à une mutation génétique. Cependant, les biologistes marins n’excluent pas la possibilité qu’il y ait une relation avec l’alimentation de l’animal.

Les homards ont généralement trois ou quatre pigments différents – comme le rouge, le bleu et le jaune – qui se forment pour produire leur ton brun foncé caractéristique.

Selon un article de Live Science, sa couleur provient d’une molécule de pigment appelée astaxanthine, qui se lie à d’autres protéines. Selon la façon dont ces liaisons sont faites, la coquille réfléchit différentes longueurs d’onde de lumière que nous voyons comme des couleurs.

C’est pourquoi les homards ne deviennent rouges qu’après cuisson, ce qui dénature les protéines de leur carapace. Certains homards vivants ont naturellement plus ou moins un certain pigment. Dans le cas de Haddie, apparemment, il lui manque tous les pigments sauf le bleu, ce qui lui donne cet aspect de barbe à papa.

D’un autre côté, l’apparence de Haddie pourrait également être due à une dépendance à une source de nourriture qui provoque des niveaux anormalement bas d’astaxanthine.