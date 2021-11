Le gouvernement britannique reconnaît que les homards, les crabes et les poulpes sont conscients

Au Royaume-Uni, les homards, les crabes et les poulpes n’étaient pas reconnus comme des êtres de conscience, mais cela va changer avec l’inclusion des animaux dans une nouvelle législation, dont le projet a été créé après une étude financée par le gouvernement.

ô papier, faite par École d’économie et de sciences politiques de Londres (LSE), a conclu qu’il existe « des preuves solides » que les céphalopodes et les décapodes – les classifications des animaux mentionnés – ont des manifestations de ce que nous comprenons comme « leur propre sens de l’existence ».

Les crustacés tels que les crabes et autres animaux invertébrés sont couverts par la nouvelle législation sur la protection des animaux au Royaume-Uni (Image : aDam Wildlife/)

Le projet de loi en question, intitulé « Projet de loi sur le bien-être des animaux (peine)», reconnaissait déjà les êtres vertébrés comme conscients, mais n’a pas réussi à offrir le même avantage aux animaux sans structure osseuse définie. C’est cette définition qui a changé par rapport aux homards, crabes, poulpes et autres spécimens du type – bien qu’ils n’aient pas de squelette, ils sont dotés d’un système nerveux central très complexe et, par conséquent, sont capables non seulement de ressentir, mais aussi d’apprendre de ce qu’ils ressentent.

« La loi en question offre une certitude cruciale que le bien-être animal est correctement pris en compte lors de l’élaboration d’une nouvelle législation », indique un extrait de la déclaration publiée sur le site officiel du Parlement britannique. « La science, aujourd’hui, est plus claire pour nous en montrant que les décapodes et les céphalopodes peuvent ressentir de la douleur et, par conséquent, il est juste qu’ils soient couverts par cette norme juridique très vitale. »

En cours de promulgation, la nouvelle loi créera un comité spécifique pour le soin de la faune, s’adressant à diverses structures de la nature et composé d’experts du secteur, afin qu’ils produisent des rapports visant à la prise en compte du puits par le gouvernement. .être animal dans l’élaboration d’une nouvelle législation.

Selon la déclaration, les industries concernées par l’utilisation de ces animaux ne devraient pas être affectées. Le même texte promet cependant « des plans pour étendre les protections les plus puissantes pour le monde des animaux de compagnie, du bétail et de la nature ».

