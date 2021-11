Comme Saturne, la Terre forme presque des anneaux (mais des ordures)

Chacune des planètes du système solaire a des particularités qui les rendent si fascinantes. Dans le cas de Saturne, par exemple, cela est dû à ses anneaux spectaculaires, formés de microparticules de poussière, de glace et de fragments de roche.

Il n’y a pas de consensus scientifique sur ses origines : alors que certains pensent qu’ils sont les restes d’une lune brisée, d’autres soutiennent qu’ils sont des vestiges de la formation de la planète elle-même. Jupiter, Neptune et Uranus ont également des anneaux dans leur environnement, bien que les structures soient si faibles qu’elles soient presque invisibles.

Saturne a des anneaux formés de poussière, de glace et de roches. Image : Da-kuk/iStock

Aujourd’hui, le scientifique Jake Abbott, professeur de robotique à l’Université de l’Utah, aux États-Unis, affirme que la Terre est également sur le point d’avoir ses propres anneaux. Cependant, contrairement à nos plus grands voisins, les nôtres auraient une origine bien connue – et pas du tout naturelle – : les débris spatiaux.

On estime qu’il y a environ 170 millions de débris spatiaux qui voyagent autour de la Terre. La plupart sont de très petits fragments, mais 23 000 de ces débris sont plus gros qu’une orange et suffisamment inquiétants pour être suivis par le département américain de la Défense, car ils représentent un danger pour les vols spatiaux, les missions orbitales et surtout pour les engins spatiaux habités. astronautes.

Et ce n’est pas seulement en orbite que les débris spatiaux peuvent faire des ravages. Certains morceaux tombent même sur Terre. Les débris se brisent généralement dans l’atmosphère, mais pas toujours. Selon The Salt Lake Tribune, 200 à 400 débris tombent de l’espace chaque année.

Plus tôt cette année, par exemple, une partie d’un lanceur Falcon 9 a effectué une « rentrée incontrôlée » et a illuminé le ciel nocturne. Une section de 1,5 m de la fusée a résisté à l’impact de la rentrée, atterrissant sur une ferme de l’État de Washington.

Considérés comme une forme de pollution, les débris spatiaux ont considérablement augmenté depuis 1957. Actuellement, nous avons 7 500 tonnes de déchets en orbite. C’est comme si plus d’un millier d’éléphants flottaient au-dessus de nos têtes. Et ce «troupeau» devrait continuer à croître de façon exponentielle si rien n’est fait à ce sujet.