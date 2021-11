rTMS : la méthode de stimulation cérébrale peut vous aider à savoir quand abandonner un projet

Des chercheurs de l’Université de Tsukuba au Japon ont découvert une méthode non invasive de stimulation cérébrale, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS). Selon les scientifiques, la nouvelle méthode est capable de moduler les rythmes cérébraux et le comportement cognitif lors de la résolution de problèmes.

Les scientifiques ont pu découvrir que la rTMS est capable d’augmenter la synchronisation des rythmes cérébraux pendant les tâches cognitives. Comme certains rythmes cérébraux sont directement liés à certains aspects de la cognition, les résultats peuvent aider à améliorer les capacités cognitives.

Division des rythmes préfrontaux

Le professeur Masahiro Kawasaki, auteur principal de l’étude, explique que les rythmes préfrontaux sont divisés en thêta et alpha. Les rythmes thêta préfrontaux sont associés au contrôle cognitif et à la résolution des conflits, tandis que les alphas sont responsables des nouvelles idées et de la résolution de problèmes.

« Comme la rTMS peut être utilisée pour modifier l’activité neuronale, nous voulions étudier comment la stimulation à des fréquences spécifiques pourrait affecter le comportement de résolution de problèmes », a expliqué l’auteur de l’étude dans un article publié dans Rapports scientifiques.

Pour ce faire, les chercheurs ont examiné les relations entre les oscillations cérébrales et le « décrochage » cognitif. Pendant les examens, les volontaires ont effectué une série de tâches qui impliquaient de résoudre des problèmes. Ensuite, les effets de la rTMS sur les oscillations cérébrales et la performance des tâches ont été examinés.

Quand abandonner ?

Les tests consistaient à résoudre quelques exercices de logique, permettant aux participants d’indiquer quand ils voulaient « abandonner » la résolution des tâches. « Nous avons découvert que le rythme thêta dans le lobe frontal du cerveau était associé au décrochage », a écrit Kawasaki.

Dans le même temps, les chercheurs ont noté que le rythme alpha était associé à une résolution réussie de ces problèmes. L’étape suivante consistait à appliquer la rTMS à des fréquences spécifiques pendant que les participants effectuaient la même tâche cognitive, en mesurant les ondes cérébrales et les performances.

Kawasaki a décrit les résultats comme « excitants ». « La rTMS de la fréquence thêta a augmenté les amplitudes thêta et diminué les comportements de décrochage », a expliqué le chercheur. « La rTMS à fréquence alpha a augmenté les amplitudes alpha mais n’a eu aucun effet sur le décrochage », a-t-il ajouté.

Applications pratiques

Cela peut être une preuve importante que la SMTr peut être utilisée pour moduler l’activité oscillatoire du cerveau, en plus des comportements liés aux processus de sevrage. En fin de compte, cela peut être la clé de meilleurs traitements pour des troubles tels que la dépression.

La rumination est une caractéristique très courante de la dépression et peut supprimer les comportements adaptatifs pour arrêter de fumer. Cela peut amener les personnes souffrant de dépression à avoir des problèmes à abandonner quelque chose et à se concentrer sur d’autres choses lorsqu’elles ne réussissent pas dans cette mission ;

La recherche montre comment la modulation des rythmes neuronaux alpha et thêta peut diminuer la rumination et traiter certains symptômes de la dépression. En outre, l’étude est un exemple important de la façon dont la SMTr peut être utilisée pour modifier le comportement des personnes atteintes de troubles mentaux.

