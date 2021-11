La NASA lance une mission pour défendre la planète

A l’aube de ce mercredi (24) la NASA a lancé le DART (Double Asteroid Redirect Test), une mission qui testera une nouvelle approche pour défendre notre planète contre de dangereux astéroïdes. Le vaisseau spatial a décollé à 3 h 21 HAE de la base Vandenberg de l’US Space Force en Californie dans une fusée SpaceX Falcon 9.

Neuf minutes après le lancement, le premier étage de la fusée B1063, qui avait déjà servi dans deux autres missions, a effectué un atterrissage parfait à bord du ferry autonome. Bien sûr je t’aime toujours (OCISLY), sur la côte de Californie.

Commence alors un voyage de 11 millions de km vers la cible de la mission, un système binaire composé de deux astéroïdes : Didymos, avec 780 mètres de diamètre, et sa « lune » Dimorphos, avec 160 mètres. Début octobre 2022, le vaisseau spatial devrait s’écraser sur Dimorphos à une vitesse de près de 25 000 km/h. L’objectif est de tester l’efficacité d’un « impact cinétique » pour modifier l’orbite de l’astéroïde.

Comme le DART est un « cube » d’environ 1,3 m de côté et ne pèsera que 550 kg au moment de l’impact, pour l’astéroïde, la collision ressemblera plus à un « scintillement » qu’à un coup de pied de Roberto Carlos. Pourtant, la moindre poussée suffit à influencer significativement sa trajectoire dans le temps.

Les résultats seront mesurés par des astronomes sur Terre et par un petit satellite italien appelé LICIACube, qui embarque deux caméras appelées LUKE (LICIACube Unit Key Explorer) et READ (LICIACube Explorer Imaging for Asteroid). Il sera séparé de DART avant l’impact et prendra des images avant, pendant et après l’événement.

N’oubliez pas que Didymos et Dimorphos ne présentent aucun risque pour nous. Ce sont donc de parfaits candidats aux tests : si quelque chose ne va pas, rien ne change. Mais si nous faisons les choses correctement, nous disposerons d’informations précieuses qui pourraient nous sauver si, à l’avenir, il y avait vraiment un astéroïde sur une trajectoire de collision avec notre planète.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !