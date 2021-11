Hubble découvre une anomalie dans la constellation d’Orion

Ce mardi (23), la NASA a publié une nouvelle observation faite par le télescope spatial Hubble – qui, selon Aspect numérique signalé ce matin, il a encore une partie de ses instruments scientifiques inopérants. Selon l’agence, l’observatoire a étudié la nébuleuse de la flamme (ou NGC 2024), une grande région de formation d’étoiles dans la partie orientale de la constellation d’Orion, à environ 1 400 années-lumière de la Terre.

Hubble a photographié une petite partie de la nébuleuse de la Flamme, qui fait partie du complexe du nuage moléculaire d’Orion, avec la nébuleuse de la tête de cheval. Crédits : NASA, ESA, K. Stapelfeldt (Jet Propulsion Laboratory), ESO, DSS2 et D. De Martin ; Traitement; Gladys Kober (NASA / Université catholique d’Amérique)

Dans cette recherche, le télescope recherchait des disques protoplanétaires, ou « proplydes », des disques de gaz et de poussière autour des étoiles qui pourraient former de nouveaux systèmes solaires.

Hubble a trouvé quatre proplydes confirmés et quatre potentiels dans la nébuleuse, mais s’est rendu compte que ces disques sont usés par le rayonnement intense des étoiles proches et, par conséquent, n’auront peut-être jamais la chance de former des planètes.

L’observatoire a également localisé trois « globules » dans la nébuleuse – de petits nuages ​​de poussière sombre que l’on peut voir sur le fond de nébuleuses lumineuses.

Selon la NASA, on pense que ces nuages ​​​​de poussière forment des naines brunes – des objets trop gros pour être des planètes mais pas assez massifs pour devenir des étoiles – et d’autres objets de masse planétaire flottant librement dans notre galaxie.

La constellation d’Orion abrite des étoiles célèbres

En plus de la nébuleuse de la Flamme, la région appelée le complexe de nuages ​​moléculaires d’Orion – qui est considérée comme l’usine d’étoiles massives la plus proche de la Terre – comprend également la nébuleuse de la tête de cheval et la nébuleuse d’Orion.

Une curiosité intéressante à propos de la Nébuleuse de la Flamme : c’est dans celle-ci que se trouvent trois célèbres étoiles bleues d’une luminosité spectaculaire, bien plus grosses que le Soleil – les Três Marias.

