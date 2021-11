Le manuscrit d’Einstein décrivant la théorie de la relativité se vend à plus de 72 millions de reais

Ce mardi (23), la maison de vente aux enchères Christie’s, à Paris, a promu un concours en ligne pour l’achat d’objets de grande valeur, dont certaines raretés. Parmi eux se trouve un manuscrit de 54 pages écrit par Albert Einstein et Michele Besso, qui documente les premiers stades du développement de la célèbre théorie de la relativité. Le document a été vendu pour 11,6 millions d’euros, ce qui équivaut à plus de 72 millions de reais.

Selon la plate-forme qui a négocié la vente aux enchères, on s’attendait à ce que le document atteigne quelque chose entre 2,4 millions de dollars américains (13,41 millions de R$) et 3,5 millions de dollars américains (19,55 millions de R$) – ce qui en ferait déjà la pièce la plus chère jamais vendue en La collection d’Einstein. Christie’s n’a pas révélé l’identité de l’acheteur.