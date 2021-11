La fille du premier Américain à aller dans l’espace sera sur le prochain vol de Blue Origin

Le 9, la fusée New Shepard de Blue Origin sera lancée dans l’espace à pleine capacité pour la première fois, ce qui signifie que six personnes seront à bord du troisième vol habité de la compagnie de Jeff Bezos. Dans l’annonce, faite ce mardi (23), Bezos a également révélé que Laura Shepard Churchley, fille du premier Américain à aller dans l’espace, Alan Shepard, serait parmi les passagers.

Le prochain vol spatial de New Shepard de Blue Origin aura lieu le 9 décembre. Image : Origine bleue

En plus d’elle seront également Dylan Taylor, responsable de Voyager Space, ingénieur et investisseur Evan Dick, co-animateur de l’émission télévisée Bonjour Amérique, Michael Strahan et le capital-risqueur Lane Bess avec son fils Cameron Bess (qui sera le premier streamer de Twitch à voyager dans l’espace).

Blue Origin a déjà emmené d’autres célébrités dans l’espace

« C’est amusant de dire qu’un authentique Shepard volera dans un New Shepard », a déclaré Laura, présidente de la School of Astronauts Foundation, une organisation américaine à but non lucratif, dans une vidéo publiée par Blue Origin. « Je suis très fier de l’héritage de mon père », a-t-il ajouté. Le vaisseau spatial tire son nom précisément en l’honneur d’Alan Shepard, qui en plus d’être le premier astronaute américain à faire un voyage dans l’espace – il y a 60 ans – était aussi le cinquième homme à poser le pied sur la Lune – en 1971).

Lors de son vol inaugural, effectué 23 jours après le soviétique Youri Gagarine, Shepard a passé 15 minutes en orbite, ce qui devrait également être le temps maximum que sa fille y restera, car les vols Blue Origin durent en moyenne 10 minutes.

Ce n’est pas la première fois que Blue Origin emmène des « célébrités » dans l’espace. Lors de son premier vol, Jeff Bezos lui-même faisait partie de l’équipage. Et, dans le second, l’interprète de l’éternel capitaine James Kirk de la trilogie Star Trek, William Shatner, a atteint la « dernière frontière » à bord du New Shepard. Il est la personne la plus âgée de l’histoire à avoir fait un voyage dans l’espace.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne.