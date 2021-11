Que révèle la découverte des plus anciens joyaux du monde sur la communication humaine ?

Une équipe internationale de chercheurs affirme avoir découvert le plus ancien bijou du monde : un ensemble de perles faites à partir de coquillages trouvés dans une grotte au Maroc. Selon l’étude, les pièces pourraient avoir été produites il y a environ 150 000 ans.

Dirigée par Steven L. Kuhn, professeur d’anthropologie à la Faculté des sciences sociales et comportementales de l’Université d’Arizona, États-Unis, la recherche archéologique est menée par un étudiant de l’Institut national des sciences archéologiques et du patrimoine de Rabat, Maroc, El Mehdi Sehasseh , qui a fait l’analyse détaillée des comptes. Issu de la même institution, le professeur Abdeljalil Bouzouggar est co-auteur de la recherche, qui est également signée par Phillipe Fernandez, de l’Université d’Aix-Marseille, en France.

Une équipe internationale d’archéologues a trouvé 33 perles faites de coquillages entre 2014 et 2018 dans une grotte au Maroc. Crédit : Avec l’aimable autorisation de Steven L. Kuhn

Selon l’article publié dans la revue Science Advances, les 33 perles ont été retrouvées lors de fouilles menées entre 2014 et 2018 près de l’embouchure de la grotte de Bizmoune, à environ 10 miles de la ville côtière d’Essaouira.

L’utilisation d’accessoires peut être une forme d’interaction humaine

Selon les chercheurs, les pièces de théâtre ont une signification importante dans l’évolution humaine : elles sont le premier témoignage d’une forme généralisée de communication non verbale et représentent un nouvel éclairage sur le développement de nos capacités cognitives et nos interactions sociales.

« Les comptes font probablement partie de la façon dont les gens expriment leur identité », a déclaré Kuhn. « Nous ne savons pas ce qu’ils voulaient dire, mais il s’agissait clairement d’objets symboliques utilisés de manière à ce que d’autres personnes puissent les voir », a-t-il ajouté.

Il fait une comparaison avec la façon dont nous nous habillons et les accessoires que nous utilisons de nos jours, qui peuvent souvent servir à faire passer un message, même inconsciemment. « Vous pensez au fonctionnement de la société. Quelqu’un vous poursuit dans les embouteillages, klaxonne et clignote aux feux, et vous vous dites : « Quel est votre problème ? » Mais si vous voyez qu’ils portent un uniforme bleu et une casquette pointue, vous pouvez dire que ce sont des policiers », explique Kuhn.

« Ces pièces font probablement partie de la façon dont les gens expriment leur identité avec leurs vêtements à l’époque », estime-t-il. « Ils sont la pointe de l’iceberg pour ce genre de trait humain. Ils montrent que cette caractéristique était présente jusqu’à il y a des centaines de milliers d’années et que les humains étaient intéressés à « communiquer avec des groupes de personnes plus importants que leurs amis immédiats et leur famille ».

Des bijoux similaires ont été trouvés ailleurs en Afrique.

Fabriquées à partir de coquilles d’escargots de mer, les perles trouvées mesurent environ 1,30 cm de long chacune. Les scientifiques pensent que, comme ils ont des perforations, en plus d’autres marques d’usure, ils ont été utilisés suspendus à des fils ou sur des vêtements.