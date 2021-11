Le désert en Afrique prend vie avec le projet « Grande Muraille Verte »

Des chèvres broient des graines d’acacia, des empreintes d’écureuils et de perdrix parsèment le sol, des essaims de criquets dévorent le feuillage verdoyant. C’est le nouveau scénario que l’on peut observer sur le plateau de Simiri, au Niger, pays d’Afrique de l’Ouest porte d’entrée du désert du Sahara et enclave sur la route migratoire vers la Libye.

Jusqu’à récemment, l’endroit avait un paysage aride, qui ne ressemblait en rien au paradis de la faune et de la flore que vous voyez maintenant.

La revitalisation apportée par le projet Great Wall Green, à Simiri, à environ 100 km de la capitale Niamey, au Niger, compte sur l’action de la population locale. Image : AFP

« Une petite forêt renaît miraculeusement », a déclaré le maire de Simiri, Moussa Adamou, à l’agence de presse internationale France-Presse (AFP).

La transformation fait partie du projet de Grande Muraille Verte de l’Union Africaine, qui vise à restaurer 100 millions d’hectares de terres arides d’ici 2030, le long d’un tronçon de 8 000 kilomètres qui va du Sénégal à l’ouest à Djibouti à l’est du continent.

Les animaux sauvages d’Afrique migrent vers une zone reboisée

Selon les estimations de la Banque mondiale, la population du Niger passera de 23 millions de personnes aujourd’hui à 30 millions d’ici 2030. D’ici 2050, ce nombre pourrait atteindre 70 millions, soulignant l’importance vitale du succès du projet.

Pour la revitalisation du Niger, l’Union africaine a sélectionné principalement des gommiers blancs et Bauhinia rufescens, deux espèces résistantes à la sécheresse pouvant atteindre 12 mètres de hauteur.

« Ses feuilles et ses graines sont riches en protéines pour le bétail », explique l’agriculteur local Garba Moussa. « Bouillis ou séchés, nous les consommons également comme aliment de survie lors de graves pénuries alimentaires », a-t-il ajouté.

Armés de pioches et de pelles, les villageois ont construit des digues en terre qui retiennent l’eau de pluie autour des semis plus longtemps, pour garantir leur croissance même en cas de sécheresse.

Selon le maire Adamou, des animaux sauvages et même des girafes ont quitté leur habitat reculé au sud de la capitale Niamey pour savourer les délicates feuilles d’acacia depuis le début du programme de reboisement du plateau de Simiri en 2013.

Les forêts du sud du Niger ont perdu un tiers de leur superficie et ne représentent désormais plus que 1% à près de 2% du pays, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

D’ici 2030, le Niger entend « verdir » 3,6 millions d’hectares de terres, ce qui représente plus de 37,5% de son territoire, selon Maisharou Abdou, directeur général de la Muralha Verde.

Abdou a indiqué qu’entre 8% et 12% du total ont déjà été réalisés d’ici 2020, mais il a souligné que le projet est « une course de longue distance ». Pour réaliser ce rêve, selon lui, le pays – l’un des plus pauvres au monde – a besoin de plus de 454,6 milliards de francs CFA (environ 4,4 milliards de reais). Le projet a déjà reçu des dons de l’Union européenne, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de la Banque mondiale et d’autres institutions.

La menace jhadiste pourrait entraver le projet de revitalisation

Outre l’arrêt de la désertification, la Grande Muraille Verte met également l’accent sur l’accès à l’eau et à l’énergie solaire et le développement socio-économique, notamment les jardins maraîchers, la pisciculture, l’élevage et les volières pour fournir des emplois à la population locale.

Selon Issa Garba, membre de l’organisation non gouvernementale Young Volunteer Environment, certaines ONG locales se sont également jointes à la bataille, avec des plans pour reboiser 100 hectares, cultiver des pépinières et creuser des puits d’eau.

Cependant, les attaques djihadistes qui ont touché plusieurs pays de la Grande Muraille verte pourraient nuire au projet. Sani Yaou, un expert du projet au Niger, a déclaré que les agriculteurs ont peur d’entreprendre des activités de reboisement ou d’entretien des arbres en raison de la menace islamique.

« La vulnérabilité a été un obstacle difficile à la réalisation du projet. Tous les pays se concentrent sur la lutte contre l’insécurité », a ajouté Garba.

