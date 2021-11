Mission Dart Pour Tester Un Nouveau Système De Propulsion Ionique

La mission DART, que la NASA lancera mercredi prochain (24), ne se contente pas de frapper un astéroïde dans le menton proverbial. Outre la directive de dévier un astéroïde de sa trajectoire avec l’impact d’une fusée, la mission testera également un nouveau système de propulsion ionique théoriquement plus propre, plus puissant et plus économique que l’utilisation des propergols liquides que nous connaissons aujourd’hui.

Le soi-disant « NEXT-C » (ou « Propulseur au xénon évolutif de la NASA – Commercial”) utilise l’électricité générée par les panneaux solaires du navire pour créer un champ électrique qui accélère les particules de xénon suffisamment rapidement pour propulser le véhicule.

Le système de propulsion ionique NEXT-C, conçu par la NASA et Aerojet Rocketdyne : la technologie sera utilisée pendant la mission DART à des fins d’évaluation des performances (Image : NASA/Autorisation)

Selon les créateurs du système – une équipe mixte entre des membres du Glenn Research Center de la NASA et d’Aerojet Rocketdyne – ce propulseur ionique peut générer des vitesses « beaucoup plus élevées » que les poussées conventionnelles, qui utilisent des combustibles liquides – dans le cas du Falcon 9, de SpaceX (qui mènera la mission), un mélange d’oxygène liquide et de méthane.

La méthode traditionnelle sera toujours appliquée au lancement, dont le départ est prévu à 03h58 (GMT), et, dans un an, il s’écrasera sur le plus petit rocher de l’astéroïde binaire. Didymos (« binaire », comme dans « formé par deux roches en orbite partagée »). L’idée est que le choc de l’impact détournera le corps de sa trajectoire d’origine, prouvant ainsi ce qui est peut-être la plus simple des défenses planétaires.

Avant le crash, cependant, la NASA a programmé le système de propulsion ionique pour tirer plusieurs coups de feu. Selon l’agence spatiale américaine, une telle technologie a déjà été utilisée avec succès (notamment dans des missions Espace lointain 1 et Aube, en 1998 et 2007), mais le NEXT-C est, selon l’agence, jusqu’à trois fois plus puissant.

« C’est un sentiment doux-amer de savoir que vous allez juste tester [o sistema] pendant une courte période avant l’impact de l’astéroïde », a déclaré Jeremy John, responsable de l’ingénierie de propulsion pour la mission DART et ingénieur à l’Université Johns Hopskins.

Selon le spécialiste, le NEXT-C sera tiré à plusieurs reprises au cours du voyage, mais la locomotion de l’engin spatial sera à la charge de 12 propulseurs conventionnels couplés au Falcon 9. Le fonctionnement du système de propulsion ionique sera littéralement « de montrer que ça marche », dit le technicien, dans les conditions inhospitalières de l’espace.

