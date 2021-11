Que sont les « faux fossiles » et comment peuvent-ils entraver l’exploration de Mars ?

La recherche de la vie dans l’espace pourrait se heurter à un nouvel obstacle – les « faux fossiles » – selon une nouvelle étude publiée dans Journal de la société géologique. Selon les auteurs, ils pourraient représenter une augmentation du volume de « faux positifs », c’est-à-dire de diagnostics et de classifications erronés, qui ne seront réfutés que de nombreuses années après leurs découvertes respectives.

L’étude attire l’attention de la communauté scientifique, compte tenu de l’exploration croissante de Mars et de la quantité de les vagabonds qui est déjà là, ou est en route vers la planète rouge. Actuellement, Zhurong (Chine), Curiosité et persévérance (NASA/USA) traversent les différents terrains de notre voisin planétaire, et l’Agence spatiale européenne (ESA) entend lancer le Rosalind Franklin là-bas en 2022.

Lire aussi

Perforations rocheuses faites par le rover persévérerce, sur Mars, peut-il donner des résultats « faux positifs » ? Les faux fossiles prédits dans l’étude pourraient entraver l’identification de la vie extraterrestre (Image : NASA/JPL-Caltech/MSSS/Disclosure)

Considérez que tous les artefacts envoyés sur Mars – et même les sondes exploratoires dans d’autres régions, telles que les lunes de Jupiter – recherchent une chose très spécifique : les « biosignatures ». Fondamentalement, ce sont des traits biologiques qui peuvent représenter la vie – bactérienne ou non – sur d’autres planètes. De tels détails peuvent être des représentations d’un organisme ou d’un effet ou d’une trace laissée par lui.

Mais selon Julie Cosmidis, co-auteur du nouvel article et géobiologiste à l’Université d’Oxford, il y a plus à s’inquiéter que la présence ou l’absence de ces signes : « il y a de réelles chances qu’un jour nous observions quelque chose sur Mars. qui semble être extrêmement biologique, pour se rendre compte des années plus tard, après d’autres recherches, qu’une telle chose s’est en fait formée par des processus non biologiques.

Sean McMahon, astrobiologiste à l’Université d’Édimbourg en Écosse et co-auteur de l’étude, est d’accord : « Le problème, c’est que nous sommes devenus si doués pour trouver la vie que nous pouvons la trouver même quand elle n’est pas là.

ô papier postule que le même processus qui peut conduire à des faux positifs ici sur Terre n’aurait aucune raison de ne pas exister dans l’espace, mais avec des conséquences bien plus notables. Selon McMahon, le volume de structures, de matériaux et de composés chimiques pouvant naître de manière non biologique se mélange à ceux produits de manière biologique. « Certains phénomènes », commente-t-il, « ont été débattus pendant des décennies et encore aujourd’hui, nous ne savons pas ce qu’ils sont exactement ».

Il pointe un cas précis, en 1996. Une météorite venue de Mars présentait des traces de biosignatures, avec l’annonce de la communauté scientifique prenant le monde par surprise – à l’époque, l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avait même donné un éloge pour le « premier test de la vie extraterrestre ». Des examens ultérieurs ont cependant montré que les signatures identifiées étaient totalement « abiotiques », c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas produites par un être vivant.

Les paléontologues sont constamment confrontés à des situations similaires, mais l’exploration de la planète rouge s’annonce encore plus compliquée : les objets collectés – faux fossiles ou non – n’ont pu être testés qu’une fois arrivés sur Terre – ce qui prend un temps considérable à voyager, avec aussi de nombreuses variables menaçant l’intégrité de l’étude, ainsi que des années de recherche primaire, des preuves – seulement alors pour commencer à être réfutées.

« Le problème est que ces fausses signatures biologiques sont souvent réfutées après une analyse plus approfondie par différents scientifiques, utilisant différentes méthodes », a déclaré Cosmidis. « Mais dans le cas de Mars, nous n’aurons cette option que des années après que les échantillons auront été collectés. »

Une possibilité déjà envisagée par les chercheurs est l’identification de « biomorphes carbone-soufre ». Selon Cosmidis, ces petites sphères ont presque la même taille qu’une bactérie commune et peuvent se former spontanément à partir de réactions entre le carbone et le sulfure. Autant d’éléments qui auraient pu être abondants dans le passé de Mars, et qui auraient de grandes fossilisations dans les roches qui existent actuellement sur la planète.

Mais ce ne sont pas des objets biologiques.

« Si jamais nous trouvons des organismes avec des filaments organiques ou des sphères dans les roches martiennes, ce serait une énorme tentation pour nous de les interpréter comme des bactéries fossilisées, mais ils pourraient très bien être des biomorphes carbone-soufre », a déclaré Cosmidis.

Dans leur étude, Cosmidis et McMahon ont décidé de recréer la plupart des faux fossiles connus en laboratoire et de créer à partir de zéro les combinaisons possibles qui pourraient exister sur Mars. Le résultat était plus d’une douzaine d’objets possibles qui pourraient être mal classés s’ils étaient identifiés sur la planète rouge.

Le souhait des scientifiques est que leur travail aide les agences spatiales mondiales à éviter des découvertes mal classées, ce qui non seulement entraînerait une grande déception, mais pourrait également invalider des décennies de recherche et de travail dans la recherche de vie extraterrestre.

« Ces erreurs et leurs corrections font partie de la science normale », a déclaré Cosmidis. « Mais dans un problème qui a suscité autant d’attention du public que la recherche d’un voyage sur Mars, il y a toujours un risque que des erreurs comme celle-ci finissent par générer de la méfiance à l’égard du travail des scientifiques. »

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !